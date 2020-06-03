Коронавирус свирепствует в Ивацевичском районе: много зараженных среди медиков 1 3.06.2020, 9:59

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ФОТО: REUTERS

Парализована работа всей больницы в Коссово.

Читатели сообщают о новых очагах Covid-19 в Ивацевичском районе Брестской области. Много зараженных среди персонала больниц, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Очаг заражения в непосредственно среди работников Ивацевичской ЦРБ, а также случаи заражения в подведомственных ей учреждениях, - пишет один из сотрудников. - Обследование обращающихся не проводится. Диагноз ставится ОРВИ.

Тестирование на Covid-19 сотрудникам, напрямую имеющим контакт с подтвержденными зараженными, не осуществляется. Называется: спасайтесь сами. Администрация замалчивает. Ответ на просьбы сделать тесты - тестов нет. Хотя об их наличии предварительно сообщалось. О выплатах сотрудникам и говорить не стоит".

Парализована работа всей больницы в Коссово Ивацевичского района, - пишет другой читатель. - Все врачи и медсестры, за исключением буквально пары человек, находятся на больничном с положительными тестами на коронавирусную инфекцию. Этот факт нигде не афишируется, хотя это настоящее ЧП.

Тесты у людей в самой больнице Ивацевичей брали вместо трех раз два, а у людей, находящихся на самоизоляции как контакты первого уровня, не брали ни разу. Людей из больницы собираются выписывать, невзирая на то, что симптомы не прошли и нет ни одного отрицательного теста! Так пускать все на самотек просто безответственно!"

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