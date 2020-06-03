Астрономы: Древний Марс был окружен кольцом из пыли и газа 3 3.06.2020, 10:17

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Планета была больше похожа на современный Сатурн.

Американские планетологи предполагают, что в далеком прошлом вокруг Марса вращалось гигантское газопылевое кольцо, на что указывают аномалии в углах наклона орбиты Деймоса, одного из его двух спутников. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института поиска внеземных цивилизаций SETI.

«В прошлом мало кто задумывался над тем, почему орбита Деймоса неидеально совпадает с положением марсианского экватора. Никто не пытался объяснить эту аномалию. Когда мы попытались посмотреть на эту проблему с нового угла, наклон орбиты Деймоса раскрыл один из самых больших секретов Марса», — заявил Матья Чук, планетолог из SETI, слова которого приводит пресс-служба института.

Астрономы, наблюдая за движениями спутников Марса, достаточно давно стали предполагать, что в ближайшем будущем Фобос будет разрушен под действием силы притяжения красной планеты. Это приведет к формированию плоского диска из газа и пыли, аналогичного по своему виду, плотности и прочим свойствам кольцам Сатурна.

По оценкам ученых, это произойдет примерно через 20−40 млн лет, когда орбита Фобоса снизится до определенной критической отметки и вплотную приблизится к границе атмосферы Марса, пролегающей на высоте 3,5 тыс. км от его поверхности.

Чук и его коллеги предполагают, что нечто похожее уже происходило в истории Марса несколько раз. Они просчитали гравитационные взаимодействия Фобоса, Деймоса и четвертой планеты Солнечной системы. Эти расчеты, как надеялись ученые, должны были объяснить то, почему Деймос постепенно удаляется от Марса, а также то, почему его орбита наклонена на 2 градуса по отношению к экватору красной планеты.

Эти факты, как выяснили ученые, невозможно объяснить, так как Деймос и Фобос вели себя одинаковым образом на протяжении всего времени своего существования на орбите Марса. Анализируя различные альтернативные гипотезы, ученые заметили, что необычный угол наклона орбиты Деймоса и его удаление от Марса можно объяснить, если в прошлом у красной планеты был еще один спутник, масса которого была в 20 раз больше, чем у Фобоса.

Как показывают расчеты Чука и его команды, гравитационные взаимодействия между этим объектом, Марсом и Деймосом привели к тому, что их вращение по орбите было особым образом синхронизировано. Деймос совершал один виток вокруг планеты за то время, за которое другой спутник делал три оборота вокруг Марса.

Подобная синхронизация их движения заставляла обе планеты быстро терять энергию и сближаться с Марсом. Это привело к тому, что более крупная древняя марсианская луна, расположенная ближе к планете, попала в ее гравитационную сферу влияния, была разрушена и образовала первое газопылевое кольцо Марса примерно 3 млрд лет назад.

Значительная часть этого газа и пыли (около 80% массы бывшей луны) упала на поверхность планеты, тогда как из остальных 20% возник новый спутник. Изначально он постепенно удалялся от Марса, что продолжалось до тех пор, пока он не достиг определенной точки, где на него начинал действовать тот же набор сил, что и на прошлую версию прародителя Фобоса.

Этот цикл, как предполагают ученые, уже несколько раз повторялся за все время существования Марса и его спутников, что привело к рождению как минимум трех разных версий Фобоса, каждая из которых была значительно меньше предыдущей. Если это действительно так, то Деймос должен быть значительно старше Фобоса, что можно доказать или опровергнуть, изучив образцы пород с лун Марса.

Первая такая возможность, как полагают ученые, появится у человечества в 2024 году, когда к лунам Марса отправится японская миссия MMX, главной целью которой станет изучение геологии и истории рождения Фобоса и Деймоса.