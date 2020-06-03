Коронавирус поразил Белорусский государственный университет

Коронавирус поразил Белорусский государственный университет5
- 3.06.2020, 11:03
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В учебном заведении обнаружены новые очаги инфекции.
Новые очаги Covid-19 обнаружены в Белорусском государственном университете. Два подтвержденных случая у сотрудников, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«На факультете доуниверситетского образования БГУ, на котором иностранных студентов учат русскому языку, на прошлой неделе у сотрудников зафиксировано два подтвержденных случая Covid-19, - пишет читатель. - Сотрудники, имевшие контакт с заболевшими, не отправлены на самоизоляцию.
На факультете идет прием иностранных студентов по оформлению различных документов».
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