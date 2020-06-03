ВОЗ: Число больных коронавирусом продолжает расти в Восточной Европе 3 3.06.2020, 11:31

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Тем временем в Западной Европе наблюдается значительное снижение заболеваемости.

Число новых случаев заражения коронавирусом, регистрируемых за сутки, устойчиво сокращается в Западной Европе, однако наблюдается рост в России и Восточной Европе, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис, сообщает Reuters, пишет zn.ua.

"В настоящее время в Европе, в Западной Европе, мы наблюдаем устойчивое снижение. Оно не быстрое, но есть устойчивое снижение новых случаев, регистрируемых за сутки, так что это означает, что число новых случаев все еще значительно, но это число снижается, за исключением России и Восточной Европы, где мы все еще наблюдаем рост", — отметила она.

Ранее сообщалось, что Черногория официально объявила о прекращении эпидемии коронавируса в стране. За все время пандемии коронавируса в Черногории было зафиксировано 324 случая COVID-19.

А сегодня Италия открывает свои границы для иностранцев. Также ограничения снимут на внутренние перемещения по стране.