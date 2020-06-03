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Феномен трех процентов

  • 3.06.2020, 11:57
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Феномен трех процентов

Как в Сети смеются над рейтингом Лукашенко. 

Белорусским СМИ запретили устраивать «симулятор выборов» у себя на сайте, надеясь скрыть (от тех, кто еще не в курсе) низкие рейтинги Лукашенко. Но, как это обычно бывает, запрет дал обратный эффект. И теперь честно полученные в народном голосовании 3% действующего президента стали новым белорусским мемом. Про «Сашу три процента» пока еще не пошутил только он сам. The Village Беларусь собрал все самые смешные и остроумные шутки про низкий рейтинг Лукашенко в соцсетях.


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