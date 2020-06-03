Феномен трех процентов
- 3.06.2020, 11:57
- 4,296
Как в Сети смеются над рейтингом Лукашенко.
Белорусским СМИ запретили устраивать «симулятор выборов» у себя на сайте, надеясь скрыть (от тех, кто еще не в курсе) низкие рейтинги Лукашенко. Но, как это обычно бывает, запрет дал обратный эффект. И теперь честно полученные в народном голосовании 3% действующего президента стали новым белорусским мемом. Про «Сашу три процента» пока еще не пошутил только он сам. The Village Беларусь собрал все самые смешные и остроумные шутки про низкий рейтинг Лукашенко в соцсетях.
"Три процента на границе Эббинга, Миссури" pic.twitter.com/2fQQYY3yIH— Русофобия в Беларуси (@bela_rusophobia) June 2, 2020
Твибай раньше: три мохито— сучка на зебре (@gribochkiblt) June 3, 2020
Твибай сейчас: три процента
В телефоне осталось 3%. Как теперь управлять страной?!— Паўлік (@_Pest) June 3, 2020
Не хочется конечно это видеть, но что запретить телефону разражаться я не могу! pic.twitter.com/o7pSDHF6YG— Lanabanana (@alice_hartzler) June 2, 2020
3 процента слезам не верят— Маленький великан (@Kedius) June 2, 2020
От заката до 3 процентов
Загадочная история трёх процентов
Страх и ненависть в трёх процентах
содержание какао в шоколаде "Президент" снижено до трёх процентов— Юра (@yurzmg) June 2, 2020
Саша 3 процента — это народное прозвище Лукашенко получил по результатам интернет-опросов на крупнейших порталах Беларуси.— Лизистрата (@Lysistrata_by) June 2, 2020
Поэтому белорусским СМИ и даже физлицам запретили проводить интернет-опросы, которые приравняли к опросам общественного мнения, для которых нужна лицензия.
Каждый день в 15:00, где бы я не находился, буду сообщать окружающим вот такую информацию: Саша 3%!— Дед Пихто (@Dedoooshka) June 2, 2020
И буду пилить себе в инсту видос о том как я это сообщил людям.https://t.co/EUyaxMV4mh
Предлагаю к выпуску детское шампанское "Саша 3%" )— @dashadmi (@dashadmi) June 2, 2020
Не понимаю, чего в АП недовольны: если бы меня хотя бы 3% страны считали лучшим кандидатом в президенты, то гордился бы всю жизнь!— Змитер (самоанализируется) (@zmiecer) June 2, 2020
Феномен трёх процентов pic.twitter.com/SN1FUB9Spd— Русофобия в Беларуси (@bela_rusophobia) June 2, 2020