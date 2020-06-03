Сейм Польши принял закон для проведения президентских выборов 3.06.2020, 12:35

В правительстве страны планировали провести выборы 28 июня.

Сейм Польши принял изменения в закон о проведении президентских выборов 2020 года, устанавливающий правила голосования.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Депутаты во вторник приняли ряд поправок к закону, которые предусматривают, что голосование будет происходить гибридным методом - на избирательных участках, а по желанию - путем голосования по почте.

Ранее Сенат, верхняя палата парламента, в которой преобладает оппозиция, принял многочисленные поправки к закону. Однако Сейм, в котором доминирует правящая партия "Право и справедливость" (ПиС), отклонил большинство из них. В частности, не было поддержано предложение, чтобы новые кандидаты имели менее 10 дней для сбора необходимых для регистрации 100 тысяч подписей граждан.

Президент Анджей Дуда во вторник вечером подписал изменения в закон.

Депутат Сейма Рышард Терлецкий заявил, что в среду маршал Эльжбета Витек объявит дату президентских выборов.

Напомним, президентские выборы в Польше, которые должны были состояться 10 мая почтовым голосованием, перенесли на более поздний срок – в связи с эпидемиологической ситуацией и сопротивлением оппозиции.

В правительстве планировали провести выборы 28 июня. Эта дата создает сложности для оппозиции, поскольку кандидату от оппозиционной "Гражданской коалиции" Рафалу Тшасковскому еще предстоит собрать 100 тысяч подписей, а в условиях карантина это непросто.