Родные женщины с COVID, которую похоронили в чужой могиле: Никто не извинился 2 3.06.2020, 12:46

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иллюстрационное Фото: svaboda.org (rfe/rl)

Скандальная история в Брестской области получила продолжение.

2 июня СМИ писали о том, как на одном из сельских кладбищ Брестской области по ошибке похоронили не ту женщину. В материале заведующий моргом, в котором находились тела двух женщин, сообщил, что родственникам умершей, чье тело захоронили под другой фамилией, «тактично объяснили ситуацию» и претензий у них не было. Семья связалась с tut.by и сообщила: претензии все-таки были.

Сестра одной из умерших, Светлана (имя изменено по этическим соображениям), рассказала, что ее 54-летняя родственница в конце марта ушла на больничный с острой респираторной инфекцией. Через две недели, 6 апреля, больничный закрыли, она вышла на работу. В пятницу, 10 апреля, вновь поднялась температура. Выходные сестра Светланы провела дома, а в понедельник, 13 апреля вновь обратилась к врачу. Ей назначили курс антибиотиков и отправили на амбулаторное лечение.

— Только 17 апреля после повторного приема у врача-инфекциониста ее положили в районную больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вечером взяли мазок, а через четыре дня уже подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 22 апреля пришел положительный тест на коронавирус. До этого ей не делали КТ, не проводили противоковидную терапию, — рассказывает Светлана.

По этому поводу Светлана написала 21 апреля обращение на имя главврача районной больницы. В письме она попросила взять под контроль лечение ее сестры и дать оценку работе врача-инфекциониста, которая не делала ей мазок на COVID-19, несмотря на то что у нее были все симптомы заболевания.

Сестра Светланы умерла в реанимации в понедельник, 27 апреля. В заключении написали, что причиной смерти стали острая респираторная недостаточность, пневмония, коронавирусная инфекция. Отягощающее состояние — сахарный диабет.

Из больницы тело женщины отправили в морг на вскрытие. Родственников предупредили, что забрать умершую они смогут в 13.00 29 апреля. На этот день назначили похороны.

— Утром 29 апреля родственникам позвонили из морга и предложили забрать тело без вскрытия, но при условии, что я отзову свое электронное обращение, которое я направила главврачу. Дело в том, что, если есть жалоба, вскрытие проводится в обязательном порядке, — сообщила Светлана.

Обращение родственники не отозвали — и должны были забирать, как и оговорено, в 13.00. Но в назначенное время тело из морга им не выдали.

— Вскрытие к этому времени еще не закончили. Мне сказали, что так вышло, потому что тело моей сестры выдали другой семье и ее уже увезли за 30 километров и похоронили под чужой фамилией. Как так произошло, мне никто не объяснил. Насколько я понимаю, когда в морге открыли пакет перед вскрытием и увидели вместо моей 54-летней сестры бабушку 80+, то поняли, что произошла ошибка. При этом никто из сотрудников морга передо мной не извинился. С нами говорила только администрация районной больницы, хотя формально морг им не подчиняется, — рассказала Светлана.

Тело сестры Светланы 29 апреля вернули с чужого кладбища в морг и выдали родственникам.

— Мы хотели жалобу на морг написать, но передумали. Для нас это была слишком тяжелая утрата. Мы решили, что это уже ничего не изменит, — сообщила TUT.BY Светлана.

Похоронили женщину вечером 29 апреля с соблюдением всех противоэпидемических требований.

7 мая Светлана получила ответ на свое обращение. В письме указывалось, что показаний для тестирования ее сестры на COVID-19 на амбулаторном этапе не было, а медицинская помощь ей «оказывалась в соответствии с клиническими протоколами и действующими нормативными документами».

Напомним, инцидент произошел в одном из небольших населенных пунктов Брестской области. Конкретное место, а также имена и фамилии покойных и их родственников мы не указываем по этическим соображениям. Как рассказали местные жители, на сельском кладбище по ошибке похоронили вместо пожилой местной жительницы чужое тело.

В администрации морга, где находились тела двух женщин до захоронения, напомним, нам ранее поясняли, что вины своих сотрудников в инциденте не видят.

— Сын покойницы перепутал. Ему приоткрыли пакет с телом (на котором, как выяснилось, были данные сестры Светланы, а не его пожилой матери) и показали: «Ваша?». Он ответил: «Да». И все. Потом выяснилось, что они забрали не ту покойницу, и вернули ее нам. Тело покойницы [сестры Светланы], которую забрали, было с правильной этикеткой, на нем были ее данные, как положено. Сын сам перепутал, — объяснял начальник патологоанатомического бюро.

Правда, в морге не смогли объяснить, зачем сыну одной покойницы предъявили для опознания тело другой.

Связаться с семьей второй умершей женщины не удалось.