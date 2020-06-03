Европейцы скупают велосипеды 1 3.06.2020, 12:58

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Страны ЕС помогают покупающим деньгами.

Когда ООН весной 2018 года принимала решение впредь отмечать 3 июня Всемирный день велосипеда, никто не мог предположить, что мощный импульс дальнейшему распространению на планете этого экологичного вида транспорта, весьма способствующего как здоровому образу жизни, так и семейному отдыху, даст смертельно опасный вирус, пишет "Немецкая волна".

Но получилось именно так: давно наметившийся тренд к усиленному использованию велосипедов в крупных городах резко ускорила пандемия COVID19. Она породила страх заразиться в общественном транспорте, особенно в часы пик по дороге на работу или домой, и побудила многих передвигаться на двухколесном транспорте под открытым небом. Во всяком случае так произошло в Европе, включая и те страны, широкие слои населения которых до сих пор скорее восторженно следили за велогонками, чем с удовольствием сами крутили педали.

Италия: субсидии в 500 евро жителям средних и больших городов

Если в Германии заговорили о "минибуме", то в Италии речь идет о "революции", сообщает из Рима немецкое информационное агентство dpa, рассказывая о неожиданном обилии велосипедистов на улицах итальянских городов после снятия карантина в мае и наплыве покупателей в магазинах велосипедов. "Такой смены настроений я еще не видел", - радуется Алессандро Турси, президент общенациональной федерации любителей велосипеда Fiab.

Причем правительство страны, подарившей спортивному миру знаменитую многодневную шоссейную велогонку "Джиро д‘Италия", готово поддержать новое увлечение своих соотечественников суммой в 120 миллионов евро. Жителям городов с населением свыше 50 тысяч человек обещана при покупке велосипеда компенсация 60-ти процентов его стоимости, максимум 500 евро.

Правда, программа еще не заработала в полную меру, поскольку не готов сайт, на котором можно будет зарегистрироваться и перед походом в магазин получить ваучер, дающий право на немедленную скидку. Так что в ближайшие два-три месяца, полагает Der Spiegel, итальянцам придется сначала выкладывать полную сумму, а затем предоставлять властям чек и ждать возврата положенных денег. Но многих покупателей этот менее удобный вариант явно не смущает.

В статье под заголовком "Родина Ferrari становится велосипедной страной" немецкое издание приводит в качестве примеров трехмиллионный Рим и провинциальный Форли: в обоих городах в специализированных магазинах раскуплены почти все велосипеды. А агентство dpa цитирует газету Repubblica, в которой торговцы из Милана с радостью и удивлением рассказывают о новых клиентах, которым раньше и в голову не пришло бы сесть на велосипед.

Франция: 50 евро скидка при ремонте велосипеда

Тем временем в соседней Франции, прославившемся другой знаменитой многодневной шоссейной велогонкой "Тур де Франс", предоставление скидок уже заработало. Правда, здесь стимулируют не покупку нового, а починку имеющегося велосипеда, давно уже, возможно, простаивающего в подвале или чулане. Участвующие в программе мастерские снижают клиенту счет на 50 евро, которые им затем возвращает правительство.

К тому же 1 июня Париж запустил антикризисную программу по поддержке автопрома, в рамках которой можно получить субсидии на покупку не только, к примеру, электрического автомобиля, но и электрического велосипеда. В 2017 году во Франции уже действовала подобная программа стимулирования спроса на электровелосипеды.

Так что вполне возможно, что вскоре к таким велосипедным державам, как Нидерланды, Дания, Венгрия, Швеция, Финляндия, прибавятся Италия и Франция. Во всяком случае в Милане уже к сентябрю намерены проложить 25 километров новых велосипедных дорожек. А власти Рима заговорили даже о 150 километрах.

Германия: наплыв посетителей после открытия магазинов

Крупным рынком велосипедов является и Германия. Здесь сейчас тоже велосипедный бум или хотя бы минибум, и он тоже в значительной мере связан с коронавирусом. Опросы показывают, что многие немцы целенаправленно сокращают пользование общественным транспортом, боясь заразиться или испытывая дискомфорт из-за необходимости надевать маску. Вместо этого респонденты чаще ездят на автомобиле, ходят пешком - или садятся на велосипед.

"Мы наблюдаем сейчас в магазинах велосипедов значительный наплыв покупателей. Не хочу называть велосипед выигравшим от нынешнего кризиса, но могу констатировать, что он переживает сейчас совершенно особый момент", - говорит Давид Айзенбергер (David Eisenberger), отвечающий за маркетинг и связи с общественностью в промышленном союзе ZIV, объединяющем около 100 производителей велосипедов и их поставщиков.

По его словам, в магазинах сейчас много не только постоянных клиентов, которым из-за карантина пришлось отложить очередную запланированную покупку, но и тех, кто теперь заново открывает для себя это транспортное средство. Это видно, в частности, по заметно возросшему спросу на простые модели для новичков по цене примерно 300 евро. Большой спрос также на детские велосипеды.

"Никогда не забуду тот понедельник, когда мы вновь открылись, - рассказал DW владелец магазина велосипедов в Кёльне Radlager Кристоф Хопп (Christoph Hopp) о первом дне работе после карантина. - Такое было впечатление, что прорвало плотину". В мае наплыв посетителей был, как он выразился, "просто сумасшедший".

Новые велосипедные дорожки и парковки в немецких городах

А ведь Германия велосипедистов финансово (пока во всяком случае) никак не поддерживает - в отличие от Италии, Франции или, скажем, Литвы, где при утилизации старого автомобиля в рамках программы в 5 миллионов евро можно получить сейчас субсидии на покупку нового транспортного средства, в частности, обычных или электрических велосипедов. В ФРГ возросший спрос стимулируют другие факторы, например, значительное улучшение условий для передвижения в городах.

Так, в том же Кёльне в самые последние годы значительно расширили велосипедные дорожки, в том числе на центральных улицах города. В другом немецком миллионнике, Гамбурге, в рамках только что согласованной программы выдавливания автомобилей из центра города и приоритетного развития общественного транспорта принято решение рядом с его остановками соорудить парковки для 40 000 велосипедов.

Льготные условия в срочном порядке предоставили велосипедистам власти Берлина. После того, как жители четырехмиллионного города из-за коронавируса резко сократили поездки на общественном транспорте и в массовом порядке пересели на велосипеды, на многих важнейших магистралях появилась временная разметка. Она потеснила автомобили, что обеспечить сильно возросшему числу велосипедистов возможность сохранять на дорожках социальную дистанцию.

Велосипедная отрасль ФРГ заработала 4,2 миллиарда евро

Весьма вероятно, что значительную часть этой временной разметки превратят затем в постоянную, поскольку Берлин и без того взял курс на ограничение автомобильных потоков. Хотя без упорной борьбы "сдавать города" велосипедистам и поддерживающим их экологистам немецкие автомобилисты и автомобильная промышленность Германии с их мощными лоббистскими организациями, конечно же, не захотят.

Однако влияние быстро набирающей силу велосипедной отрасли тоже не стоит недооценивать. В Германии в настоящее время порядка 280 тысяч человек занимаются производством, продажей и ремонтом велосипедов. На их покупку жители страны потратили в 2019 году 4,2 миллиарда евро - на 34 процента больше, чем годом раньше. Столь значительное увеличение выручки объясняется, прежде всего, растущей популярностью электровелосипедов.