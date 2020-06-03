Виктор Бабарико: Не вижу предпосылок даже обсуждать единую с Россией валюту 5 3.06.2020, 13:01

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

Экс-банкир извинился за недостаточно четкий ответ российскому изданию.

Экс-глава «Белгазпромбанка», один из претендентов в кандидаты на президентских выборах Виктор Бабарико уточнил в «Фейсбуке» свою позицию по вопросам единой валюты в рамках так называемого «союзного государства», высказанную в интервью российскому изданию «Московский комсомолец»:

«Дорогие друзья!

В материалах ресурса «Наша Нива», была помещена цитата из моего большого интервью газете «Московский комсомолец», касающаяся вопроса введения единой валюты в рамках возможных интеграционных процессов с Российской Федерацией.

Вырванная из контекста всего интервью, она полностью искажает мою позицию по вопросу построения независимой Беларуси.

Со своей стороны я ещё раз хочу сказать: суверенитет и независимость Беларуси - незыблемая ценность. В настоящий момент я не вижу никаких предпосылок даже для обсуждения вопроса о единой валюте.

Приношу вам свои искренние извинения за недостаточно четкий и однозначный ответ на очень важный для всех нас вопрос, данный мной в интервью газете «Московский комсомолец».

Вчера вечером «Наша Нива» опубликовала фрагмент из интервью Виктора Бабарико «Московскому комсомольцу»:

«Журналист издания спросил о том, как Бабарико относится к идее ввести единую валюту союзного государства.

— Если это экономически целесообразно, то почему бы и нет. В этом отношении хороший пример — монетарная политика Евросоюза с евро. Я вообще считаю, что мультивалютность — это экономически неэффективная история. В обозримой перспективе количество валют будет уменьшаться, — сказал Бабарико».