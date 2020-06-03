Bloomberg: Газ может стать следующим товаром, торгующимся ниже 0 3.06.2020, 13:36

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Заполненность газовых хранилищ Европы достигла сезонного рекорда.

Угроза отрицательных цен снова нависла над рынками энергоресурсов спустя более чем месяц после незабываемого обвала нефтяных котировок ниже нуля, пишет Bloomberg (перевод - finanz.ru).

Нефть быстро вернулась к росту после того, как крупнейшие производители договорились ограничить избыток предложения, но глобальный рынок газа объемом $600 миллиардов все еще остается необычайно затоваренным. Трейдеры и аналитики не исключают, что дальше будет хуже, поскольку спрос падает, а хранилища близки к заполнению, что создает идеальные условия для падения цен на некоторых рынках до отрицательных значений.

Эта ситуация демонстрирует, насколько мировая энергетическая отрасль еще далека от восстановления после вызванного пандемией падения спроса, а также обещает новые проблемы производителям газа. В отличие от нефтедобытчиков, участники рынка газа не демонстрируют желания объединить усилия для устранения избытка предложения, а это значит, что последствия для них могут быть более серьезными и продолжительными.

"Мы находимся на неизведанной территории с низким спросом и большими складскими запасами, - сказал Гай Смит, глава газового трейдинга в шведской Vattenfall AB. - В краткосрочной перспективе существует реальный риск возникновения условий для отрицательных цен в Европе, но только в самой ближайшей перспективе".

Заполненность газовых хранилищ Европы достигла сезонного рекорда на уровне 73%, в то время как средний показатель за пять лет составляет 45%, свидетельствуют данные, проанализированные Gas Infrastructure Europe.

"Европейские запасы газа представляют самую большую угрозу для глобальных рынков, - отмечает Эдмунд Сяу, аналитик консалтинговой компании FGE, прогнозирующий, что заполняемость достигнет предела в регионе в августе. - Цены на газ будут испытывать усиливающееся понижательное давление и волатильность, поскольку рынок постепенно теряет один из инструментов обеспечения своего баланса".