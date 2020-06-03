Ученые нашли место с самым чистым воздухом на Земле 3.06.2020, 14:17

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Исследователи отправились в экспедицию от острова Тасмания.

Ученые полагают, что воздух над Южным океаном вблизи побережья Антарктиды является самым чистым в мире – в нем не обнаружили следов деятельности человека. Об этом говорится в исследовании Университета Колорадо, передает CNN.

Исследователи отправились в экспедицию от австралийского острова Тасмания и взяли пробы вблизи льдов Антарктики. Затем они изучили найденные микроорганизмы, чтобы отследить источники их происхождения и траектории перемещения.

Исходя из бактериального состава микробов, исследователи пришли к выводу, что в воздух этой части океана не распространились выбросы человеческой деятельности и аэрозоли от отдаленных массивов суши. Отобранные микробы имели океаническое происхождение.

"Аэрозоли, контролирующие свойства облаков Южного океана, тесно связаны с биологическими процессами в океане. Антарктида, по-видимому, изолирована от рассеивания микроорганизмов и отложений питательных веществ из южных континентов. В целом, это говорит о том, что Южный океан является одним из очень немногих мест на Земле, на которые деятельность человека оказала минимальное воздействие", - сказал соавтор исследования Томас Хилл.

Ученые говорят, что результаты показывают резкое отличие воздуха над Южным океаном от воздуха над другими океанами, где большинство микробов в воздухе имеют происхождение с наветренных частей континентов.