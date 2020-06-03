«Все куда печальнее официальный статистики»: COVID «косит» Ельский район 3.06.2020, 14:20

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Эпидемия охватила деревни, а также детские сады и школы райцентра.

Коронавирус распространяется по Ельскому району Гомельской области. Зараженные есть в деревнях Заширье и Добрынь, а также в детских садах и школах райцентра, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Все куда печальнее официальный статистики, - пишет читатель канала. - В деревне Заширье ввели масочный режим, там умерла первая женщина, вероятнее всего, от короны. В деревне Добрынь закрыта школа уже больше недели, это раньше положенного.

В садике "Золотой ключик" в Ельске обнаружена "корона" у работницы. Также есть зараженный сторож в средней школе №2, всех контактов первого уровня отправили сидеть дома на самоизоляции. Сам сторож успел поговорить почти со всем рабочим персоналом, кроме учителей. Заражены работники скорой и часть медработников в больнице.

Больных уже явно больше 30. Это только те случаи людей которые знаю лично. Многие ходят на работу с признаками "короны", но многим все равно. Единственный плюс это то, что до начала пандемии в Ельске старым врачам на пенсии предложили как минимум уволиться на время пандемии, иначе умерших от "короны" было бы в разы больше".

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