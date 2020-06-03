Алесь Круткин: Белорусский народ уже доведен до края и предела 3 3.06.2020, 14:55

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ФОТО: BELSAT.EU

Люди готовы идти до конца.

Об этом заявил блогер и активист "Европейской Беларуси" Алесь Круткин, сообщает пресс-служба гражданской кампании:

- Друзья! Ближайшие дни - переломные. Если выстоим и массово выйдем так, как в воскресенье - то уже в августе лукашизм падет. Я в этом уверен.

У КГБ и милиции нет мотивации воевать. Они как румынские солдаты в январе 1943. Отдать свою жизнь за возможность дослужиться до полковника и выйти на пенсию в 45? Нет. Это очень слабая мотивация. А белорусский народ уже доведен до края, до предела!

Белорусы готовы идти до конца. Как в разгар партизанской войны. Мы сильная нация. И мы выстоим и обязательно, победим таракана уже в это году.

Приходите 5 июня на легальный пикет с требованием освободить Сергея Тихановского, Николая Статкевича и других лидеров. Минск, ГУМ. Пора уже разрушить эту тюрьму!

Стоп таракан!