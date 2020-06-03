«Статистика Минздрава - смех!»: коронавирус обрушился на Брестскую область 3.06.2020, 13:42

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Фото: ТАСС

Новые очаги заражения возникли в Бресте, Барановичах, Столине.

Читатели сообщают о новых случаях Covid-19 в населенных пунктах Брестской области. Очаги заражения – в Бресте, Барановичах, Столине, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Брест, улица Героев обороны, 56. "Космонавты" обрабатывали 4-й подъезд, там есть зараженные", - пишет читатель канала.

“Барановичи. Сдала тест 14 мая. Нет ответа. Больничный давно закрыли. Статистика Минздрава - смех! Контакты никто не проверял. Муж болел. Мама болела. Ужас от такого безразличия", - сообщает подписчица канала из Барановичей.

"Болею короной в легкой форме, нет обоняния. Больничного не дают. На работе начальству безразлично, что болен и допускает к работе. Работаю в Барановичах, в магазине "Санта". Болеет жена, мама, теща и тесть. Тест не кому не делали", - пишет читатель канала.

"У моего отца инсульт был в Нидерландах, привезли на самолете на той неделе в Брест, положили на Ленина, сегодня выписали, а вечерком позвонили и сказали, что тест положительный, Просто шок! К такому состоянию еще и "ковид", просто слов не хватает. Заразился уже здесь, в больнице, ранее делали тест – вируса не было", - сообщает брестчанин.

"Коронавирус подтвердился у мастера Столинской РГС (горгаз). 1 июня потерял обоняние и пошел к врачу, 2 июня позвонили, сказали, что коронавирус. Контактировал со слесарями и другими работниками Столинской РГС", - пишет читатель канала.

"В брестской школе №9 директор скрывает факты заражения короновирусной инфекцией как учителей школы, так и учеников, заставляя последних ходить в детский лагерь в период обострения пандемии. Более того, принуждает к работе преподавательский состав с учениками, которые неоднократно контактировали с зараженными детьми", - сообщает подписчик канала.

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