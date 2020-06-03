закрыть
3 июня 2020, среда, 16:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минздрав Беларуси насчитал 45 116 случаев заражения коронавирусом

3
  • 3.06.2020, 15:24
  • 2,960
Минздрав Беларуси насчитал 45 116 случаев заражения коронавирусом

Реальные данные из независимых источников существенно отличаются от официальной статистики.

Минздрав Беларуси заявил, что COVID-19 в Беларуси выявлены 45 116 случаев заражения COVID-19, умерли якобы 248 человек.

Цифры, которые приводят независимые СМИ и блогеры показывают, что официальные данные серьезно занижаются.

Напомним, ранее сайт Charter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.


популярное за неделю

Мнение

Выбор уже сделан
Выбор уже сделан Андрей Санников
Ключ к победе
Ключ к победе Наталья Радина
Саша три процента
Саша три процента Ирина Халип
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада
Бабарико может стать приемлемой фигурой и для России, и для Запада Дмитрий Бондаренко