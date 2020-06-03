Минздрав Беларуси насчитал 45 116 случаев заражения коронавирусом 3 3.06.2020, 15:24

2,960

Реальные данные из независимых источников существенно отличаются от официальной статистики.

Минздрав Беларуси заявил, что COVID-19 в Беларуси выявлены 45 116 случаев заражения COVID-19, умерли якобы 248 человек.

Цифры, которые приводят независимые СМИ и блогеры показывают, что официальные данные серьезно занижаются.

Напомним, ранее сайт Charter97.org писал о том, что увеличилось количество сообщений о смертях от коронавируса.