Ученые: Лисы самостоятельно становятся на путь одомашнивания 4 3.06.2020, 15:46

5,432

Cпециалисты проанализировали этот процесс.

Когда лисы попадают в городскую среду, у них со временем начинают меняться черты, и они больше начинают походить на собак. Биолог-эволюционист Кевин Парсонс изучил коллекцию из 1500 черепов лис, собранную в Национальном музее Шотландии. Эти черепа поступили туда из Лондона и его окрестностей в период с 1971 по 1973 года. При этом каждый из черепов был маркирован как «городской» или «сельский». Ученый изучил особенности 57 черепов самок и 54 черепа самцов, пишет «Популярная механика».

По наблюдениям ученого, черепа этих лис меняются в зависимости от среды обитания. Причем изменения одинаковы для обоих полов. У «городских» лис — более короткие и широкие морды и меньший мозг, в отличие от «сельских». Эти изменения укладываются в то, что Дарвин называл «синдромом одомашнивания».

В целом, череп «городской» лисы, по мнению Парсонса, сформировался таким образом для лучшего кусания, в то время как череп «сельской» имеет такую форму для скорости. Но ученый подчеркивает, что лисы все-таки не одомашнены. Впрочем, по мнению археолога Мелинды Зедер, это исследование показывает, как человеческая деятельность ставит животных на путь одомашнивания. В тоже время она говорит, что свидетельств того, что лисы и в прошлом были вблизи человека довольно много. Но отличие от диких кошек, которые стали потом домашними, лисы не становятся полностью одомашненными. И почему так происходит, остается не ясным.

Что интересно, в этом исследовании также учитывались результаты эксперимента по одомашниванию лис, который состоялся в СССР в пятидесятые годы. Тогда советские ученые одомашнили лис, которые стали напоминать своим видом собак и даже начали лаять.