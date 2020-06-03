Эпидемиологи: Ситуация в Бресте напряженная, каждый день госпитализируют более 100 человек 1 3.06.2020, 15:58

1,918

Фото: nn.by

Специалисты просят брестчан носить маски, не ходить в гости и беречься.

Днем 3 июня на электронную почту «Брестской газеты» поступила информация Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии об эпидемиологической ситуации в городе.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация по инфекции COVID-19 (коронавирусной инфекции) в городе Бресте напряженная. В городе отмечается пик заболеваемости», – говорится в сообщении.

Ежедневно с пневмонией госпитализируют более 100 горожан. На городском уровне медицинская помощь больным пневмонией оказывается в Брестской центральной городской больнице и городской больнице №1. В настоящее время мест для госпитализации достаточно, сообщает зональный центр.

«Вместе с тем, по данным санитарно-эпидемиологической службы города, несмотря на информирование в средствах массовой информации, отношение части населения к профилактическим мерам недостаточно серьезное. Так, даже в магазинах и в общественном транспорте только часть людей используют маски», – говорится в сообщении.

Брестский горисполком и Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии настоятельно рекомендуют жителям Бреста ограничить посещение мест массового скопления людей, хождение в гости, не выезжать в другие регионы, свести к минимуму отклонения от жизненно необходимых маршрутов: на работу и обратно, в магазин и при необходимости в аптеку.

При посещении магазинов, торговых центров, аптек и иных мест скопления людей использовать маски, соблюдать социальное дистанцирование 1,5 м друг от друга, пользоваться антисептиками, обязательно использовать маски в общественном транспорте.

«Берегите себя и своих близких, уважайте окружающих», – так заканчивается сообщение.