До сих пор неизвестно, где находится народный блогер Сергей Тихановский 3.06.2020, 16:23

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Фото: Сергей Тихановский / Фейсбук

Его местонахождение не сообщают даже супруге.

До сих пор неизвестно, где находится белорусский видеоблогер и политик Сергей Тихановский. Как сообщают правозащитники, его жене в изоляторе временного содержания на Окрестина сказали, что его перевели в СИЗО № 1 на Володарского, но там это отрицают, сообщает "Еврорадио".

Как известно, Тихановского ЦИК не зарегистрировал потенциальным кандидатом в президенты (он находился под арестом в Гомеле), тогда на выборы пошла его жена Светлана Тихановская. Ее инициативная группа собирает подписи за выдвижение кандидатом в президенты. 29 мая во время сбора подписей в Гродно произошла провокация и задержания, за решетку попал и Тихановский. Было возбуждено уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. Правозащитники признали Сергея Тихановского политзаключенным.

Группу задержанных вечером 30 мая перевезли из Гродно в Минск. Среди них был и Сергей Тихановский. Сообщалось, что он находится в изоляторе на Окрестина. С трех суток задержание продлили на десять.

Тем временем стало известно, что в СИЗО на Володарского перевели Александра Арановича, Евгения Резниченко и Вергилия Ушака. Сейчас правозащитники выясняют, не перевели ли туда и остальных задержанных, включая Тихановского.