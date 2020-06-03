Как Бразилия стала новым эпицентром пандемии 3.06.2020, 16:57

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Фото: Getty Images

Особенно страдает коренное население страны и бедняки.

Во вторник Бразилия установила новый печальный рекорд по смертности от Covid-19 - за сутки здесь умерло 1 262 человека, сообщило министерство здравоохранения. Несмотря на рост числа зараженных, в некоторых больших городах начали снимать карантинные ограничения. В Рио-де-Жанейро и некоторых районах Сан-Паулу открылись магазины. Hа пляжах и в парках Рио теперь можно заниматься спортом, сообщает BBC.

Согласно исследованию Вашингтонского университета, в Бразилии больше 125 тысяч человек могут умереть от коронавируса к началу августа. Сейчас там зима и самый разгар сезонного гриппа.

Между тем президент-ультраконсерватор Жаир Болсонару по-прежнему преуменьшает опасность вируса. Из-за разногласий с главой государства в отставку ушли уже два министра здравоохранения. Нового так и не назначили.

Эксперты опасаются, что от вируса больше всего пострадают самые бедные группы населения: жители городских трущоб - фавел, а также коренное население Бразилии.

Жизнь в "райском городе"

Леандру Алеф живет в фавеле Параизополис, второй по величине трущобе в Сан-Паулу - крупнейшем городе страны, с 12-миллионным населением.

Параизополис переводится как "райский город", но название совсем не соответствует реальности: в фавеле на площади меньше 1 квадратного километра живет около 100 тысяч человек.

Из-за банд наркоторговцев сюда невозможно вызвать государственную "скорую". Уже несколько лет в некоторых районах Параизополиса нет воды. Но сегодня именно здесь - сотни заболевших и десятки умерших от коронавируса.

Леандру и его семья живут в Параизополисе 10 лет. Здесь нет закрытой канализации, сточные воды по канавам стекают в реку Пинейрус. Из-за нечистот река черного цвета, и неприятный запах от нее разносится по всему кварталу.

Электрические кабели нависают над улицами, закрывая небо. Многие семьи нелегально подключаются к электросети, интернету и кабельному телевидению. Местные комары переносят смертельно опасные болезни: лихорадку Денге, малярию и вирус Чикунгунья.

Леандру всего 18 лет, он работает в рекламной компании, и семья из шести человек живет на его зарплату.

Его отец работал официантом в ресторане в центре Сан-Паулу, но заведение закрылось из-за карантина. Леандру считает, что им очень повезло, так как у них есть средний по меркам Сан-Паулу доход (около 700 долларов США в месяц) и крыша над головой.

В соседних домах люди живут по 10-15 человек, многие лишились работы и не могут платить за аренду жилья.

"Правительство вообще нам не помогает, поэтому приходится спасать себя самим, - объяснил Леандру. - Через Ассоциацию жителей Параизополиса мы организовали сбор пожертвований, теперь здесь дежурят три частные машины скорой помощи. Мы раздаем бесплатные обеды и санитарные принадлежности."

Когда началась эпидемия, они нашли активистов, которые согласились присматривать за домами в их районе. При необходимости они вызывают "скорую", раздают еду и гигиенические наборы. Каждый такой волонтер следит за 50 домами, к ним уважительно обращаются: "президент".

Несмотря на то, что за время пребывания у власти левоцентристской Партии трудящихся количество бедных в Бразилии сократилось на 28 миллионов человек, около 13 миллионов по-прежнему живут в фавелах.

В большинстве трущоб нет закрытой канализации и водопровода, люди живут очень скученно. Это идеальная среда для распространения Covid-19.

Карнавал во время эпидемии

Первый официально подтвержденный случай заражения коронавирусом в Бразилии был зарегистрирован 26 февраля. Заболел 61-летний житель Сан-Паулу, вернувшийся из Италии.

Однако ученые из Фонда Освальда Круза, изучив дела пациентов с респираторными заболеваниями по всей стране, с помощью молекулярных тестов выяснили, что один из пациентов в больнице Рио-де-Жанейро скончался от коронавирусной инфекции еще в конце января.

Согласно результатам исследования, вирус начал распространяться по стране с начала февраля, за несколько недель до знаменитого Бразильского карнавала. В конце февраля по всей стране прошли массовые парады школ самбы и уличные вечеринки.

"Никому и в голову не пришло отменить карнавал, это неотъемлемая часть Бразильской души", - объясняет Кейти Уотсон, корреспондент Би-би-си в Южной Америке.

Сначала эпицентром инфекции были богатые районы Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Предположительно вирус занесли туда состоятельные жители, вернувшиеся из отпусков в Европе.

Очень скоро вирус распространился по окраинам городов и сейчас достиг даже самых отдаленных районов в бассейне реки Амазонки.

Карантин по-бразильски

В Бразилии губернаторы и мэры городов принимают решения о карантинных мерах в своем районе или городе. Поэтому ограничения очень разнятся от региона к региону.

Например, в городе Сан-Луиc на севере страны введен жесткий карантин, там людям разрешено выходить из дома только за продуктами, медикаментами и предметами первой необходимости.

В Сан-Паулу, где от вируса умерло больше всего людей, 8 тысяч человек, введены менее жесткие карантинные меры. Там не работают общественные объекты и запрещены массовые собрания. В местах общего пользования люди должны носить маски.

Однако, по словам жителя Сан-Паулу доктора Кайю (он попросил журналистов не упоминать его фамилию), поверить, что город находится на карантине, порой сложно.

На улицах много прохожих и машин. Люди продолжают ходить на работу. В выходные многие жители мегаполиса ездят на пляж на личных автомобилях. В социальных сетях постоянно появляются сообщения о подпольных вечеринках.

Кайю живет в двухкомнатной квартире с женой и шестимесячным ребенком. Он хирург-ортопед и не имеет отношения к непосредственной борьбе с вирусом.

Поскольку он по-прежнему ходит на работу и принимает пациентов, доктор боится заразить жену и ребенка.

"В WhatsApp полно обсуждений: одни считают, что нужно все открыть и вернуться к нормальной жизни, как предлагает президент Болсонару, другие - что нужно сидеть дома, - объясняет Кайю. - В итоге мы не спасаем ни экономику, ни жизни. Нам нужны слаженные действия наших лидеров по борьбе с вирусом".

"Легкий грипп"

Всего за несколько месяцев Бразилия обогнала Италию по количеству смертей от коронавируса и стала страной с наибольшим количеством подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Латинской Америке.

В марте Болсонару, ожидая результата второго теста на коронавирус, проигнорировал рекомендации собственного министерства здравоохранения и пошел на демонстрацию против карантина в столице Бразилиа. Там он здоровался за руку с протестующими.

В нескольких телевизионных обращениях президент приравнивал Covid-19 к "легкому гриппу".

В апреле Болсонару уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту за то, что тот поддерживал меры социального дистанцирования и рекомендовал населению сидеть дома.

Всего через месяц в отставку ушел только что назначенный министр здравоохранения - Нелсон Тейч. Он не объявил о причинах своего ухода, но за несколько дней до отставки министр публично раскритиковал указ Болсонару, разрешающий снова открыть салоны красоты и тренажерные залы. Замену министру Тейчу пока не нашли.

"Ну и что?"

В начале мая, когда в Бразилии от коронавируса умерло более 10 тысяч человек, Жаир Болсонару поехал кататься на гидроцикле и есть шашлык.

Несколько недель подряд Болсонару призывает своих сторонников выходить протестовать против карантинных мер и сам присоединяется к ним. Президент Бразилии считает, что пришло время вернуться к нормальной жизни и перезапустить экономику.

Когда журналисты спросили президента, что он думает о количестве умерших от Covid-19 в Бразилии, он ответил: "Ну и что? Что вы хотите, чтобы я сделал?"

Доктор Кайю - один из многих представителей бразильской интеллигенции, проголосовавших за Болсонару на последних выборах в октябре 2018 года.

На них Болсонару, бывший капитан армии и апологет режима военной диктатуры страны 1960-80 годов, победил с 55,2% голосов.

По словам доктора, ему никогда особенно не нравилась политика Болсонару. Однако в 2018 году ему казалось, что, выбирая между крайне правым Болсонару и кандидатом от левой Партии трудящихся, он выбирает меньшее из зол.

"Эта партия была у власти 14 лет, они замешаны в огромном количестве коррупционных скандалов, последний президент от их партии Дилма Руcеф потеряла должность в результате импичмента", - объясняет Кайю.

Теперь доктор жалеет о своем выборе. Он не понимает, как президент может призывать игнорировать меры, которые во всем мире показали свою эффективность в борьбе с распространением вируса.

"Выражаясь очень просто, он убивает людей, - считает Кайю. - Болсонару собирает людей на демонстрации, чтобы оказывать давление на политиков, поддерживающих карантинные меры".

Президент против губернаторов

Один из таких политиков - бывший соратник президента, губернатор штата Рио-де-Жанейро Уилсон Витсел. Этот штат - второй по количеству подтвержденных случаев коронавируса после Сан-Паулу.

В середине марта губернатор ввел здесь карантин, за что наряду с другими политиками подвергся жесткой критике со стороны Болсонару.

В конце апреля федеральная полиция провела обыск в резиденции Уилсона Витсела. Ему и его жене не предъявлено обвинений, однако агентство Рейтер сообщило, что обыски связаны с расследованием о коррупции.

"Мои поздравления федеральной полиции, я только что услышал об этом в новостях", - прокомментировал обыск президент Болсонару.

В начале апреля президент без объяснения причин сместил главу федеральной полиции Маурисиу Валейшу, близкого соратника министра юстиции и безопасности Сержиу Мору. В ответ министр ушел в отставку.

Министр Мору пользовался большой популярностью, так как в прошлом возглавлял крупнейшее в истории Бразилии коррупционное расследование под названием "Операция "Автомойка", которое закончилось тюремным сроком для бывшего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Отставка Сержиу Мору и обвинения в адрес Болсонару о вмешательстве в работу федеральной полиции вызвали очередной скандал, который сотрясает бразильское общество до сих пор.

"С конца XIX - начала XX века в истории Бразилии не было такого острого противостояния между президентом страны - главой исполнительной власти - и губернаторами, которые являются частью этой вертикали. Это происходит впервые", - рассказала профессор МГИМО, эксперт по Бразилии Людмила Окунева.

Согласно последнему опросу общественного мнения CNT/MDA, уровень поддержки президента Болсонару упал с 47,8% в январе до 39,2% в мае.

Индейцы Амазонии - легкая жертва вируса

Эпидемия коронавируса добралась и до самых отдаленных районов в бассейне реки Амазонки, где живут коренные жители Бразилии.

Респираторные заболевания - главная причина смерти среди коренного населения в обычные времена. Это обусловлено традиционным бытом этих людей: они живут большими семьями, едят из одной тарелки и пользуются общими предметами.

"Когда гриппом заболевает один человек, им обычно переболеет вся деревня", - объясняет корреспондент Бразильской службы Би-би-си Жоан Феллет, который не раз бывал в этих районах.

По словам Жоана, в некоторых деревнях, где живут индейцы, нет простейших средств гигиены - мыла и санитайзера.

Коренные жители составляют 0,5% от населения Бразилии, но они живут на территории величиной с Испанию и Францию вместе взятых. Эта местность богата минералами и ценными металлами.

Президент Болсонару говорит, что у племен слишком много земли и они должны поделиться ресурсами с остальными жителями, отдав земли под плантации сои и фермы.

Многие вожди племен считают, что президент угрожает их образу жизни.

Вымирание народов

Согласно последней официальной статистике Специального Секретариата по здоровью коренных народов (SESAI), 402 человека заразились и 23 умерли от коронавируса среди племен Амазонии (данные на начало июня).

Однако ассоциация коренных народов Бразилии (Articulation of Indigenous Peoples of Brazil - APIB) утверждает, что уровень смертности от Covid-19 среди коренного населения в два раза превышает показатель по стране.

APIB зарегистрировала около тысячи случаев заражения в 44 народностях и более 100 смертей. В отличие от министерства здравоохранения, статистика ассоциации включает коренных жителей, живущих не только в деревнях, но и в городах.

Жоан провел расследование того, как вирус распространился в регионе Алту-Риу-Негру, где живут коренные племена. Его источники рассказали ему, что из-за недостаточного количества тестов медицинский персонал, возможно, распространил Covid-19 среди деревень вдоль рек Уаупэс и Тикиэ на границе с Колумбией.

Лодка с десятками медработников отправилась в экспедицию из муниципалитета Сан-Габриэл-да-Кашоэйра в конце апреля. Через неделю, когда они вернулись обратно, капитан судна был госпитализирован с Covid-19 и позже умер. У других врачей, участвовавших в экспедиции, также появились симптомы заболевания.

Журналисты направили запрос по поводу инцидента в Специальный Секретариат по здоровью коренных народов Бразилии, но ответа так и не получила.

Несколько групп по защите прав коренных народов Бразилии раскритиковали государственную Национальную организацию индейцев (FUNAI) за бездействие в условиях эпидемии.

"Существует огромный риск того, что вирус распространится среди коренных жителей, - рассказала София Мендонса, исследователь Федерального Университета Сан-Паулу. - И этот вирус может их полностью уничтожить."