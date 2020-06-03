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В Кореличской ЦРБ нет свободных мест из-за коронавируса

  • 3.06.2020, 16:57
  • 1,332
В Кореличской ЦРБ нет свободных мест из-за коронавируса

Работники поликлиники переходят на работу в зараженные зоны больницы.

Коронавирус распространяется по Кореличам Гродненской области. Свободных мест в центральной районной больнице уже нет, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Хочу рассказать о ситуации с коронавирусом в Кореличах, - пишет читатель канала. - Под заражённых людей отводят детское отделение ЦРБ, так как мест в больнице больше нет. Работники поликлиники переходят на работу в заражённые зоны больницы.

Людям с признаками коронавирусом делают экспресс-тесты, которые показывают отрицательный результат, и отправляют лечиться домой ангримаксом. Много заражённых воспитателей в детском саду «Золотой ключик».

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