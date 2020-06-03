А вам надоело?2
- Дмитрий Гудков
- 3.06.2020, 17:06
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Долой российскую диктатуру, обнуление и обман.
Судов в России нет. Защитить себя, свое имущество невозможно. Прав тот, у кого больше прав.
Поменять власть нельзя. Выборы, по сути, отменили. Говорю со знанием дела, как несостоявшийся кандидат в депутаты МГД, который провёл больше месяца за решеткой прошлым летом.
Прав нет. За защиту своего дома от свалки заводят уголовку. За выход на мирный протест — сажают.
Полиции нет. Когда убьют – тогда и приходите. Когда менты изнасилуют жертву – их отпустят.
Собственности нет, остались только бумажки о ней. Пока Москва сидела на «карантине», власти под шумок решили снести 340 домов, чтобы построить 7 новых высоток. Жители заявили о подлоге слушаний, пишут петиции, но результат известен.
Все это в сумме называется феодализм. Царь и бояре взимают дань, по деревням шустрят опричники, люди прячутся: жить можно, пока не заметили.
Путин хочет стать пожизненным обнуленцем. Править до посинения. Все решения уже приняты, а на 1 июля запланированы масштабные фальсификации, чтобы «нарисовать» всеобщий одобрямс.
Но плевать на все их художества:
— во-первых, ни голоса диктатору
— во-вторых, долой диктатуру, обнуление и обман.
Нужно начинать кампанию и не останавливаться 1 июля.
Дмитрий Гудков, «Эхо Москвы»