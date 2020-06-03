В Швеции появилась вакансия, где не надо работать 3.06.2020, 17:18

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Труженику будут платить $2300.

"Работу мечты" предлагают соискателям в Швеции. Это работа, на которой не нужно работать. От сотрудника требуется ездить на станцию в Гетеборге, чтобы включать и выключать свет в начале и в конце рабочего дня. Работодатель уже получил 125 заявок со всего мира, сообщает Шведское радио, пишет korrespondent.net.

В описании вакансии указывается, что оклад будет выплачиваться до конца жизни.

Свои заявки на работу прислали соискатели не только из Швеции, но и из США, Филиппин, Тайваня и других стран.

Авторами проекта под названием Вечная должность являются художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю. Они готовы платить зарплату в 2,3 тысячи долларов.

От сотрудника требуется в определенное время утром и вечером приезжать на строящуюся станцию Korsvägen в Гетеборге и включать/выключать там электричество. В остальное время человек свободен.

Авторы арт-эксперимента собираются платить зарплату в течение 120 лет. Средства на это выделили Шведский художественный совет и Управление транспортом.

Получить "работу мечты" может или живущий в Гетерборге или готовый туда переехать.

Арт-эксперимент направлен на привлечение внимания к неравенству в обществе, которое с каждым годом только растет.