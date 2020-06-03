На даче Сергея Тихановского проходит обыск 4 3.06.2020, 17:30

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

(обновлено) Власти всерьез боятся народного блогера.

На даче Сергея Тихановского под Гомелем проходит обыск. Об этом рассказала супруга блогера Светлана Тихановская, пишет tut.by.

Как рассказала Светлана, обыск проходит на семейной даче, куда Сергей Тихановский часто приезжал отдохнуть. Сегодня утром маме блогера, которая сейчас находится со Светланой в Минске, позвонили следователи и попросили приехать на дачу, которая находится менее, чем в 30 километрах от Гомеля.

— Мама объяснила, что она в Минске. Они сказали, что если не приедет, выдадут постановление на взлом двери. Я им сказала, чтобы приехали за ней, зачем же дверь ломать. За мамой приехала девушка следователь и водитель, забрали ее на дачу. Там сейчас и проходит обыск. У мамы сердце больное, наши друзья приехали ее туда поддержать. Сергей на даче проводил много времени: отдыхал, на природу ездил, — рассказывает Светлана.

Что послужило поводом для обыска на даче Тихановских — неизвестно.

Напомним, 29 мая в Гродно во время проведения пикета по сбору подписей граждан в поддержку выдвижения в качестве кандидата в президенты Светланы Тихановской сотрудниками милиции был задержан руководитель инициативной группы, блогер популярного YouTube-канала «Страна для жизни» Сергей Тихановский, а также несколько человек из его команды. Очевидцы событий говорят о провокации, милиция — о нападении на ее сотрудников.

Было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении сотрудников органов внутренних дел по ст. 364 УК РБ. Всего по уголовному делу о насилии в отношении сотрудников милиции, которое было возбуждено после инцидента на пикете в Гродно, задержаны 9 человек. Это Сергей Тихановский, Евгений Розниченко, Дмитрий Фурманов, Владимир Наумик, Вергилий Ушак, Александр Аранович, Сергей Колмыков, Василий Бобровский и Артем Саков.

Троих задержанных после инцидента в Гродно на пикете по сбору подписей перевели в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске. О местонахождении Сергея Тихановского ничего неизвестно.

Вечером 8 июня истекает 10-дневный срок, когда задержанным должны предъявить обвинение или освободить.

Напомним, 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Независимые СМИ отмечают, что против народного блогера была совершена провокация.

Правозащитники признали Сергея Тихановского политическим заключенным.