В среду в Беларуси ожидается до +21 градусов

В среду в Беларуси ожидается до +21 градусов3
- 3.06.2020, 18:02
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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.
4 июня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.
Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Ночью будет 4-10 со знаком "плюс", днем — от 15 до 21 тепла.