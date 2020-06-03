В среду в Беларуси ожидается до +21 градусов 3 3.06.2020, 18:02

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На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди.

4 июня в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Белгидромет.

Ночью местами, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер ночью будет неустойчивый слабый, днем — южный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Ночью будет 4-10 со знаком "плюс", днем — от 15 до 21 тепла.