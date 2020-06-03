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Зеленский анонсировал появление нового вице-премьера Украины

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  • 3.06.2020, 18:26
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Зеленский анонсировал появление нового вице-премьера Украины
Фото: РБК-Украина

Президент Украины назвал кандидата на должность.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что в Кабинете Министров появится вице-премьер по оборонно-промышленному комплексу и промышленной политике. Об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области 3 июня, трансляция которой велась в Facebook.

"На базе Совета национальной безопасности [и обороны] Украины я дал поручение на прошлой неделе, сейчас подбираются кадры. Мы дали 10 дней. На следующей неделе у нас на базе СНБО будет комиссия, в состав которой я тоже буду входить. Придут люди, которые уже должны прийти со стратегией. У нас будет не просто министр ОПК, у нас будет вице-премьер по ОПК и промышленности. И должен быть вице-премьер, потому что он должен иметь не только вертикаль как министр, но и контролировать несколько предприятий", – сказал он.

Зеленский также призвал предлагать кандидатуры на эту должность. Когда было озвучено имя экс-заместителя министра промышленной политики, народного депутата 7-го созыва (2012–2014) Виталия Немилостивого, президент отметил, что ему уже предлагали его кандидатуру и он с ним встречался.

"Он [Немилостивый] – одна из кандидатур, которые мы видим", – указал глава государства.

15 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов высказался за введение должности вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

О планирующейся реформе "Укроборонпрома" в конце апреля сообщал заместитель гендиректора концерна Мустафа Найем. Он отмечал, что "Укроборонпром" хотят ликвидировать и вместо него создать шесть корпораций, специализирующихся на ракетостроении, авиастроении, бронетехнике, радарных и морских системах, а также на авиаремонте.


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