Коронавирус выявлен в школе Пинского района 3.06.2020, 18:49

1,452

Парохонская средняя школа

фото: parohonsk.roo-pinsk.gov.by

Класс пришел на экзамен, а ушел на самоизоляцию.

В Пинском районе целый класс оказался на самоизоляции после экзамена. Выпускники пришли в школу сдавать белорусский язык. После экзамена 1 июня один из школьников узнал, что его тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

— Уже отменены экзамены. Экзамены они сдавать не будут. Ученики на самоизоляции до 14 июня. Некоторые в процессе проверки, — рассказывает Еврорадио заместитель директора Парохонской средней школы Наталья Токарь. — Есть заболевшие учителя, четыре человека, у них подтвердился тест. По-моему, учащимся будут поставлены годовые оценки, без сдачи экзаменов.

Выпускные экзамены проходят в белорусских школах несмотря на коронавирус. Согласно постановлению Минобра от 26 мая №101 ученики, находящиеся на самоизоляции, от экзаменов освобождаются.

Но нельзя просто взять и сказать, что если человек был в одной аудитории с носителем коронавируса, то он стал контактом первого уровня и должен самоизолироваться.

— Кто являлся контактом первого уровня, должна определять санстанция. И по этому постановлению [№101] в период, когда они сдают экзамены, они будут освобождены от дальнейших экзаменов. Оценка по экзамену, на котором они не будут присутствовать, ставиться не будет. Аттестовать их будут по итогам четверти, — объясняет пресс-секретарь Минобра Людмила Высоцкая.

После выпускных экзаменов абитуриентов ждет централизованное тестирование. Для участия в нём зарегистрировалось 64 314 человек — на 12 тысяч меньше, чем год назад.