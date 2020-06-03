«Обратный отсчет»: Берите тапки и приходите 5 июня к ГУМу в Минске в 18:00 3.06.2020, 19:12

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Фото: «Наша Ніва»

Легальный пикет по сбору подписей за альтернативных кандидатов в президенты.

Берите тапки и приходите 5 июня к ГУМу в Минске в 18:00! YouTube-канал "Обратный отсчет" поддержал призыв блогера "Серого кота" и призвал бороться за освобождения Сергея Тихановского, Николая Статкевича и задержанных активистов, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Всё в наших руках, нам нужно выходить в пункты сбора подписей не только для подписи, но и в знак солидарности, - говорит автор канала. - Показать им, что нас действительно очень много. Сейчас как никогда самое время брать судьбу нашей страны в наши же руки. Не важно за выборы или против них. За одного из кандидатов или нет. Важна общая цель. И она у нас совпадает. Наконец-то искоренить диктатуру в целом.

Испуганный диктатор настолько боится за свое будущее, что бросил за решетку Сергея Тихановского, Николая Статкевича, многих активистов. Все в курсе провокации в Гродно, которая больше напоминает цирк. Дальше что? Клоуны или акробаты? Весь этот цирк достал, поэтому люди приходят поставить подписи.

Нам нужно поддерживать наших лидеров, бороться за них. Иначе чего мы стОим? Блогеры призывают прийти в пятницу 5 июня на легальный предвыборный пикет возле ГУМа в 18:00 и потребовать освободить Сергея Тихановского и остальных политзаключенных. Берите тапки и приходите! Не забывайте про маски, желательно иметь запасную".

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