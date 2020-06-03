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«Не доверяет даже им?»

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  • 3.06.2020, 19:34
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«Не доверяет даже им?»

Лукашенко разогнал свое правительство: над этим уже смеются соцсети.

«Саша 3 процента» подписал указ, которым отправил в отставку действующий состав правительства страны.

Сегодня днем он заявил, что резкие перемены в правительстве не нужны, то есть в отставку пойдут не все. Кто из чиновников сохранит свой пост, а кого переведут в другое место, пока неизвестно.

Действующий состав правительства под руководством премьера Сергея Румаса работал меньше, чем все предыдущие: приступил к работе он в августе 2018 года.

Белорусы лишь посмеялись над решением Лукашенко.


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