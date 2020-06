Ученые объяснили появление жизни на Земле 2 3.06.2020, 19:52

Исследователи рассказали, как появились первые молекулы РНК.

Ученые Института перспективных исследователей в США, Института наук о Земле и жизни в Японии и Университета Нового Южного Уэльса в Австралии объяснили, как появились первые молекулы РНК, которые были необходимы для развития живых организмов. Статья исследователей опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, передает lenta.ru.

Исследователи создали смесь из поваренной соли, аммиака, фосфата и цианистого водорода, а затем подвергли ее воздействию высокоэнергетического гамма-излучения. Эти условия имитируют радиоактивную среду, которая существовала благодаря обилию минералов, испускающих ионизирующее излучение. Считается, что на ранней Земле нестабильные изотопы были гораздо более распространены, чем сейчас.

Ученые позволяли воде из смеси периодически испаряться, что имитировало пересыхание мелких водоемов. В результате возникло множество соединений, в том числе предшественники аминокислот и других веществ, которые могут привести к появлению РНК. В этой среде промежуточные продукты остаются в смеси, что формирует непрерывную реакционную сеть. Синтез молекул происходит в динамической среде, где существует огромное количество цепочек химических реакций. Однако ученые только начинают понимать процессы, происходящие в таких средах.