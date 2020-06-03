Прибытие посла США в Беларусь ожидается летом этого года 2 3.06.2020, 20:11

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Джули Фишер

фото: state.gov (official website)

Президент США выдвинул на пост посла в Беларуси Джули Фишер.

Прибытие в Минск посла США в Беларуси ожидается летом нынешнего года. Об этом сообщила журналистам временный поверенный в делах США Дженифер Мур, передает БелТА.

Дипломат сегодня приняла участие в памятной церемонии на месте захоронения одного из участников знаменитой встречи на Эльбе Александра Сильвашко. Фотография, где он пожимает руку американскому лейтенанту Уильяму Робертсону, стала хрестоматийной, ознаменовав встречу союзников по антигитлеровской коалиции.

"Я рада находиться здесь в тот момент, когда наши двусторонние отношения улучшаются, когда уже этим летом в Беларусь приедет наш американский посол и наши народы обнаружат, что у нас есть больше общего, чем различного", - сказала Дженифер Мур.

Президент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в Беларуси заместителя помощника госсекретаря по делам Западной Европы и ЕС Джули Фишер. Она может стать первом послом США в Беларуси с 2008 года. До этого она являлась заместителем постпреда США при НАТО, временным поверенным в делах США в России, работала в американских посольствах в Грузии и Украине.