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Могилевчане отзывают подписи за Лукашенко

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  • 3.06.2020, 20:24
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Могилевчане отзывают подписи за Лукашенко
иллюстрационное Фото

Ранее их принудили поставить подписи за диктатора.

Могилевчане начали отзывать свои подписи за выдвижение Александра Лукашенко на президентские выборы. Соответствующие заявления они подают в окружные избирательные комиссии, пишет сайт mspring.online.

Журналисты обнародовали заявления жителей одного из могилевских общежитий О.Гарбузовой и Алексея Никитенко. Оба рассказали, что 26 мая в рабочее время к ним пришли работники общежития и потребовали поставить подпись за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты.

Гарбузова говорит, что подписи собирали вахтерша и заведующая общежитием. Женщина боялась, что ее с детьми могут выселить из общежития раньше положенного срока, поэтому подписалась.

"Мне пришлось подписаться. Я мать троих детей, получила квартиру, но пока переехать в нее не могу, так как там ведутся ремонтные работы", — объясняет Гарбузова.

Никитенок рассказал, что к с аналогичным требованием пришла вахтерша.

"Я раскаиваюсь в своем поступке и прошу отозвать свою подпись за этого кандидата", — написал могилевчанин в своем заявлении.

Сведения о принудительном сборе подписей за диктатора появляются в СМИ и соцсетях. Эти данные перечислил в своем заявлении в Центризбирком Виктор Бабарико и предложил не учитывать голоса, принудительно отданные за Лукашенко.


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