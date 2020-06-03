Могилевчане отзывают подписи за Лукашенко

Могилевчане отзывают подписи за Лукашенко8
- 3.06.2020, 20:24
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Ранее их принудили поставить подписи за диктатора.
Могилевчане начали отзывать свои подписи за выдвижение Александра Лукашенко на президентские выборы. Соответствующие заявления они подают в окружные избирательные комиссии, пишет сайт mspring.online.
Журналисты обнародовали заявления жителей одного из могилевских общежитий О.Гарбузовой и Алексея Никитенко. Оба рассказали, что 26 мая в рабочее время к ним пришли работники общежития и потребовали поставить подпись за выдвижение Лукашенко кандидатом в президенты.
Гарбузова говорит, что подписи собирали вахтерша и заведующая общежитием. Женщина боялась, что ее с детьми могут выселить из общежития раньше положенного срока, поэтому подписалась.
"Мне пришлось подписаться. Я мать троих детей, получила квартиру, но пока переехать в нее не могу, так как там ведутся ремонтные работы", — объясняет Гарбузова.
Никитенок рассказал, что к с аналогичным требованием пришла вахтерша.
"Я раскаиваюсь в своем поступке и прошу отозвать свою подпись за этого кандидата", — написал могилевчанин в своем заявлении.
Сведения о принудительном сборе подписей за диктатора появляются в СМИ и соцсетях. Эти данные перечислил в своем заявлении в Центризбирком Виктор Бабарико и предложил не учитывать голоса, принудительно отданные за Лукашенко.