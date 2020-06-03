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Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал

  • 3.06.2020, 20:35
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Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал
Falcon 9 вернулась на мыс Канаверал
Фото: SpaceX / Twitter

Ракета участвовала в запуске Crew Dragon на МКС.

Ракету Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска 3 июня доставили в порт мыса Канаверал (Флорида, США). Об этом сообщается в Twitter компании.

30 мая ракета Falcon 9 вывела на околоземную орбиту корабль Crew Dragon с двумя астронавтами. Первая ступень ракеты, предназначенная для многоразового использования, отделилась через 2,5 минуты после старта, еще через шесть минут она приводнилась на платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

31 мая Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции в автоматическом режиме.

Crew Dragon – первый в истории созданный частной компанией аппарат, который прибыл на МКС. Этим запуском США возобновили программу пилотируемых полетов, прерванную в 2011 году с окончанием программы шаттлов. С того момента американские астронавты летали в космос на российских ракетах "Союз", а стыковочный узел американского сегмента орбитальной станции не использовался.


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