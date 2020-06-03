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Беларусь и Украина смогут получить доступ к портам Балтийского моря в 2022 году

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  • 3.06.2020, 21:01
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Беларусь и Украина смогут получить доступ к портам Балтийского моря в 2022 году
Порт Эльблонг
фото: port.elblag.pl

Об этом заявили власти Польши.

Польша ведет строительство канала, который соединит Вислинский залив с Гданьским заливом Балтики.

Соседние с Польшей страны — Украина и Беларусь — смогут использовать морские порты Вислинского залива для импорта и экспорта своей продукции после завершения строительства судоходного канала через косу Вислы.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает «Укринформ».

«Открытый доступ к портам Вислинского залива будет означать доступ к международным морям для наших партнеров с востока — Беларуси и Украины, у которых будет очередной альтернативный порт для импорта и экспорта своих товаров», — заявил Щерский.

По его словам, строительство канала имеет большое значение с точки зрения суверенитета Польши, поскольку он будет расположен на границе между восточным флангом НАТО и соседями Альянса на востоке.

Щерский подчеркнул, что расположенная неподалеку Калининградская область РФ — это «одна большая военная база», ведь этот регион является чрезвычайно милитаризованной частью России. В то же время без строительства этого канала Польша имела бы затрудненный доступ для польских судов к части своей территории.

Поэтому, как утверждает Щерский, строительство судоходного канала через Вислинскую косу «полностью меняет субъектность Польши на экономической карте».

Завершение строительства судоходного канала через Вислинскую косу планируется в 2022 году. Планами предусматривается, что канал будет около 22,8 км длины, 60 метров ширины и пять метров глубины. Ожидается, что канал соединит Балтийское море с Вислинским заливом и в порт в городе Эльблонг смогут заходить морские суда длиной 100 метров, шириной 20 м и погружением до 4 м. На реализацию проекта правительство планирует выделить 880 млн злотых ($224,3 млн).


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