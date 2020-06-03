В московском метро поезд пробил стену тоннеля

В московском метро поезд пробил стену тоннеля1
- 3.06.2020, 21:24
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Фотофакт.
Поезд метро «Москва» пробил стену в электродепо «Планерное». Инцидент произошел в ночь на среду, 3 июня. На счастье, машинист не пострадал.
Как стало известно «МК» из источников, знакомых с ситуацией, машинист от усталости забыл отжать кнопку «КТР» - контроль резервного тормоза. Из-за этого тормоза не сработали, поезд на скорости порядка 5 км/ч врезался в стену и пробил ее.
Сам водитель метропоезда не пострадал. Правда, теперь его, скорее всего, уволят.