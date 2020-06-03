В московском метро поезд пробил стену тоннеля 1 3.06.2020, 21:24

7,193

Фотo: страница во ВКонтакте "ДТП и ЧП Москва"

Фотофакт.

Поезд метро «Москва» пробил стену в электродепо «Планерное». Инцидент произошел в ночь на среду, 3 июня. На счастье, машинист не пострадал.

Как стало известно «МК» из источников, знакомых с ситуацией, машинист от усталости забыл отжать кнопку «КТР» - контроль резервного тормоза. Из-за этого тормоза не сработали, поезд на скорости порядка 5 км/ч врезался в стену и пробил ее.

Сам водитель метропоезда не пострадал. Правда, теперь его, скорее всего, уволят.