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Ученые прогнозируют аномальное лето

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  • 3.06.2020, 21:33
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Ученые прогнозируют аномальное лето

Что нас ждет?

Этот год, по прогнозам климатологов, может оказаться одним из самых знойных за всю историю метеонаблюдений, пишет grodnonews.by.

Американские ученые предрекают необычайно жаркое лето. Так, в Восточной Европе (а именно в Чехии, Польше, Литве) в конце апреля - начале мая уже случилась засуха. А все из-за бесснежной зимы и низкого уровня воды в водоемах. Разумеется, нехватка влаги негативно скажется на сельском хозяйстве, а именно на будущем урожае.

Цюй Дунъюй, гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН: "Экстремальные погодные условия, саранча, экономические потрясения и в настоящее время COVID-19, по всей вероятности, приведут к тому, что все больше людей будут сталкиваться с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности".

Петтери Таалас, генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации: "Если мы не сможем смягчить последствия изменения климата, мы будем сталкиваться с постоянными проблемами со здоровьем, но главным образом это угроза голода и неспособность прокормить растущее население мира. Климат оказывает глобальное воздействие на экономику".


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