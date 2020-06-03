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Как выглядит взломанная студия Сергея Тихановского после обыска

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  • 3.06.2020, 21:58
  • 7,970
Как выглядит взломанная студия Сергея Тихановского после обыска
фото: svaboda.org

Помещение даже не опечатали, дверь не заперли.

В течение дня проводили обыск в гомельской студии Сергея Тихановского в отеле «Октябрьский». Теперь взломанные двери студии распахнуты, не опечатаны. Многие вещи разбросаны, сообщает «Радыё Свабода».

По словам сотрудников отеля, обыск проходил с самого утра и до 16 часов.

«Пришли два милиционера в форме, с ними был один в штатской и еще двое неизвестных, — может, это были понятые. Также было несколько сотрудников МЧС — они и взломали дверь, старую, деревянную. Что так долго можно было здесь делать — непонятно.

После обыска выносили ящики с чем-то, папки с документами. Что забрали — неизвестно. Кажется, из студии исчез кофейный аппарат», — объяснили сотрудники отеля.

Они беспокоятся, что помещение даже не опечатали, дверь не заперли, а отель несет за это ответственность.

фото: svaboda.org
фото: svaboda.org
фото: svaboda.org
фото: svaboda.org

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