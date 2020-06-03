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Он — один, нас — миллионы

  • 3.06.2020, 22:56
  • 2,616
Он — один, нас — миллионы
Фото: «Наша Ніва»

5 июня в 18:00 в Минске возле ГУМа пройдет легальный пикет по сбору подписей.

Телеграм-канал «Баста!» напоминает о легальных пикетах, которые проходят в Минске и других городах Беларуси.

«Приходи! Лукашенко облажался. Он - один, нас - миллионы. Мы все - Сергей Тихановский! 5 июня, 18:00. Минск, ГУМ», пишет телеграм-канал.

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