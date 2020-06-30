Виктор Горбачев: Лукашенко и Ко могут паковать чемоданы 20 30.06.2020, 7:36

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ФОТО: ТАСС

В этом году у Беларуси будет новый президент.

Об этом в интервью сайту Сharter97.org заявил предприниматель и блогер Виктор Горбачев:

- Лукашенко делает все больше и больше ошибок, предпринимает все больше неправильных шагов, все больше отдаляется от народа. Ситуация настолько отвратительная, что он просто загнан в угол.

Недовольство среди населения огромное. Если раньше я приезжал в какой-нибудь поселок и начинал говорить о политике, то все отвечали, что им жить весело-хорошо, «абы не было войны», а сегодня 29 из 30 человек начинают плеваться, когда слышат фамилию Лукашенко.

Куда бы ты ни пошел, белорусы смело и открыто высказываются о ситуации в стране. Люди, которых изолируют от информации, стоят и говорят про Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, они все знают. Мы видим сегодня противостояние 97% против 3%.

Особенно отличилась наша молодежь. Я общаюсь с ними и понимаю, какие же у нас умные ребята, а им не дают здесь развиваться и высказывать свою точку зрения. Они верят и заряжают других, сплачиваются и объединяют вокруг себя своих коллег, хотят перемен и знают, что если они не произойдут, то в этой стране невозможно будет жить. Все готовы идти до конца и говорят, что в этом году уже не отступят. Молодежи просто терять нечего.

Среди белорусов развернулась такая солидарность, которая уже шагает по миру: начиная от Варшавы, заканчивая чуть ли не Гаити. Это трогает до слез. Люди говорят, что они с нами, готовы поддерживать и даже вернуться.

Молодежь, которая 3-4 года назад и не думала о политике, сегодня стоит на Площади. Сами объединяются, сами держат бело-красно-белые флаги и говорят, что уже не боятся.

- Есть ли у происходящего какие-то аналоги или это что-то именно наше, белорусское?

- Это что-то белорусское. Многие говорят, что мы долго терпим, заряжаемся, вынашиваем в себе планы и идеи. Это наш белорусский менталитет спокойных, хороших и добрых людей, которые в конце концов выстреливают. Люди поняли, что с Лукашенко ничего не поменяется, а может быть и хуже. Никто не прискачет ни на белом, ни на сером коне, чтобы нас спасти.

Люди проснулись и говорят: «Только от нас все зависит. Мы должны эту ситуацию взять в свои руки, изменить и жить совсем по-другому.

У нас все-таки не Северная Корея, где полностью закрытая территория. Белорусы выезжали за границу, путешествовали, учились и работали. Они видят, как можно жить, что для этого надо делать. Все пришли к выводу, что без солидарности нам никуда.

Да, будет тяжело, но наша солидарность в этом году должна перебороть эту трусливую трехпроцентную власть.

- Кто из действующих лиц текущей кампании стал для вас наибольшим открытием?

- Объезжая еще 10-15 лет назад Беларусь я заметил, как людям важно выговориться, общаться лицом к лицу, рассказывать о своих проблемах. Сергей Тихановский сделал правильный ход — он пошел в массы, просто интересовался проблемами белорусов, а они рассказывали ему все на камеру.

Народу не нужно было выходить на Площадь, они стояли у себя на краю речки или деревушки, они говорили всю правду. Когда белорусы открывались и говорили о проблемах, то понимали, что они не одни. Люди заходили на Youtube и видели, что такие же проблемы есть и в Солигорске, и в Борисове, и в Крупках. Значит, всем плохо живется и надо что-то менять.

Не знаю, кто надоумил Тихановского, но это правильный политтехнологический ход. Надо начинать с низов, c ними нужно правильно пообщаться и указать им дорогу на Дрозды. Тихановский это сделал и показал мирную дорогу. Народ начал собираться в километровые очереди на пикетах, и они нас объединили.

Да, страшно, но мы вместе. Если получилось на Комаровке, то получится сделать наш Балтийский путь, как от Вильнюса до Таллинна выстраивались когда-то люди. Вот, у нас есть прекрасные кольцевые дороги в Минске. Можно попробовать, а потом взять в кольцо Дрозды.

- Многие отмечают, что этот год крайне неудачный для Лукашенко — споры с Россией, коронавирус, сейчас водный коллапс в Минске. Череда случайностей или закономерность?

- Это не случайность. Длительное нахождение у власти притупляет сознание. Кажется, что старыми методами можно и дальше работать.

Нефть еще ладно, народ на это смотрит, как на игры, а вот коронавирус, который оказался мировой проблемой, шокировал белорусов.

Мыльный пузырь Лукашенко лопнул при эпидемии COVID-19, когда пошли оскорбления с его стороны. Белорусы начали это обсуждать, сравнили ложь и действительность и это натолкнуло их на мысль, что дальше так жить нельзя.

Последней каплей терпения стал парад, когда всему миру устроили показуху. Люди приняли решение, что пора ставить точку.

- Народные прозвища «таракан» и «Саша три процента» настолько прицепились к Лукашенко, что он даже начал на них обижаться. Слишком точные сравнения?

- Лукашенко родом из деревни и прекрасно понимает, что если кому-то на селе придумывали прозвище, то это идет с человеком всю его жизнь. Надо было еще умудриться в СМИ про самого себя так сказать, это вообще посмешище.

Человек стремился четверть века и заслуженно к этому пришел. Теперь о его прозвище знают все: и Трамп, и Путин. Лукашенко сейчас сидит в одном из 18 убежищ и переживает, что все стало явным.

- В поддержку перемен начали высказывать люди, которые долгое время открыто поддерживали этот режим. Как вы считаете, у них поменялись взгляды или они делают это из расчета?

- Как говорят в народе, это нюх. У людей, которые были долго у кормушки и хорошо кормились из нее же, на определенном этапе загорелась лампочка, которая сигнализирует, что надо переходить на другую сторону. Они чуют, что что-то будет происходить. Сдают нервы, поэтому они пытаются показать, что 26 лет они были не такие, как казались. Просят прощения и говорят, что понимают, какой Лукашенко плохой человек. Это обычное явление при каких-то изменениях в любой стране.

Я не хочу называть их крысами, бегущими с корабля, но это так выглядит. Первыми бегут те, у кого получше нюх, а те, кто еще не почуял, держатся возле трехпроцентного и думают, что корабль не тонет.

- Может ли текущий ход событий привести к расколу вертикали Лукашенко?

- Если брать самый верх, то за 26 лет они уже все отобраны, отсеяны. Настолько завравшиеся, заворовавшиеся люди, что им идти с Лукашенко до конца, как сказала Качанова. Поэтому не думаю, что будет какой-то раскол.

Другое дело — раскол в умах белорусов, он уже произошел. Вот Бабарико посадили и понятно, что банкиры, весь сектор средне-высокого класса бизнесменов его поддерживает. Если народ повалит на улицы, то эта элита окажет помощь со своей стороны. Сейчас все ждут толчка.

Такая же ситуация и с водой в Минске, которая оказалась большим ударом по имиджу Лукашенко и властей: они ни с чем не справляются, опять самоорганизовался народ.

Соответственно, не надо тут надеяться на раскол элит и верхов. Надо надеяться на себя, на этот хороший трудолюбивый народ, который сейчас солидаризируется. Этого хватит для того, чтобы изменить ситуацию. Лукашенко и Ко могут паковать чемоданы.

- Преподнесут ли белорусы новые сюрпризы?

- Могу сказать точно, что для властей все не закончится очередной спокойной победой Лукашенко. В любом случае, если не зарегистрируют ни Бабарико, ни Тихановскую, то будет очень большой протестный электорат. Будет бойкот, который пройдет в своеобразных белорусских формах, которые мы еще увидим. Скажу, что в Беларуси в этом году будет другой президент.