Армия Китая выставила против Индии бойцов MMA 1 30.06.2020, 7:52

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Фото: Xinhuanet

Спортсмены будут обучать пограничников рукопашному бою.

Китайские генералы намерены нанять борцов смешанных боевых искусств для разрешения приграничного конфликта в Тибете. Как сообщают СМИ Китая, в пограничных войсках китайской армии планируется создать целое воинское подразделение, которое укомплектуют исключительно бойцами ММА. Их цель обучить пограничников приемам рукопашного боя. Прошедшие особую подготовку солдаты будут направлены в район пограничного конфликта в Тибете. Там запрещено применение огнестрельного оружия, и солдаты могут надеяться только на свои кулаки, сообщает mk.ru.

Стычки в приграничном районе Ладакх – дело давнее. Впервые силы друг друга Индия и Китай там пощупали в 1980-х. Тогда конфликт вырос в боестолкновение с жертвами. Такое обострение на границе вынудили принимать стороны неоринарные меры. При этом и Индия и Китай настаивают на соблюдении мирных соглашений в зоне пограничного спора. Такие соглашения обязывают всех не использовать на линии разграничения огнестрельное оружие и тем более военную технику. Именно поэтому последние столкновения между китайскими и индийскими пограничниками происходили с использованием ножей, палок и камней.

Такой формат пограничного противостояния вынуждает командование армии Китая уделять особое внимание обучение пограничников рукопашному бою. Как сообщает китайский государственный телеканал CCTV в ряды пограничных войск КНР уже призваны 20 членов бойцовского клуба «Enbo» из провинции Сычуань. По целому ряду сообщений, именно эти бойцы участвовали в недавнем столкновении с армией Индии, в котором погибли 20 индийских пограничников. Пресс-служба клуба пока открещивается от таких сведений.

«Если страна нуждается в нас, то бойцовский клуб Enbo от всего сердца выполнит более сложные задачи. Что касается того, участвовали ли наши бойцы в конфликте несколько дней назад, не спрашивайте меня», - заявил владелец клуба Эн Бо в интервью китайскому телеканалу.

Как сообщает PLA Daily – новое подразделение будет располагаться в столице Тибетского автономного округа – городе Лхаса. Однако не только мордобою будут учить солдат Народно освободительной армии Китая. В планах усиленная горная подготовка - в новое подразделение также войдут специалисты по альпинизму и инструкторы по горному спорту. Все они должны будут обучить китайских пограничников ведению нелетального боя в экстремальных погодных условиях.