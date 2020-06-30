Блогеры Владимир Цыганович и Александр Кабанов признаны политзаключенными 30.06.2020, 7:54

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Правозащитники требуют их немедленного освобождения.

В связи с задержанием в качестве подозреваемых и избранием меры пресечения в виде содержания под стражей по части 1 ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси правозащитное сообщество Беларуси признало блогера ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича и брестского блогера Александра Кабанова политическими заключенными, сообщает сайт ПЦ «Весна».

При принятии этого решения правозащитники руководствовались ранее принятыми заявлениями белорусского правозащитного сообщества от 1, 9 и 11 июня 2020 года о признании политзаключенными фигурантов «дела Тихановского».

На основании этого белорусские правозащитники требуют от белорусских властей их немедленного освобождения и прекращения начавшегося в отношении Владимира Цыгановича и Александра Кабанова уголовного преследования.

На сегодняшний день правозащитники признали политзаключенными 19 человек, и этот список может расширяться.