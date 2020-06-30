закрыть
30 июня 2020, вторник, 9:48
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Олег Сенцов: Когда власть не оставляет другого выбора, путь только один – выходить на улицы

4
  • 30.06.2020, 7:59
  • 4,320
Олег Сенцов: Когда власть не оставляет другого выбора, путь только один – выходить на улицы
Фото: SERGEI SUPINSKY / AFP

Известный украинский режиссер выступил с заявлением.

Украинский режиссер Олег Сенцов на примере ситуации в РФ высказался в «Фейсбуке» о праве народа решать свою судьбу на массовых мирных протестах:

«В России идет так называемое «всенародное голосование», целью которого является одобрение россиянами поправок в конституцию. Главная из них – это обнуление президентских сроков, что позволит Путину продолжить править после 2024 года практически пожизненно.

На фоне этого очередного треша российские оппозиционеры и остатки нормальных граждан спорят между собой: голосовать ли против этих поправок, либо бойкотировать этот нелегитимный референдум, потому что результат заранее известен?

Они еще долго будут жить в этом добровольном рабстве, пока не поймут, что оба варианта являются неправильными. Потому что за свою свободу надо бороться, и когда власть не оставляет другого выбора, то путь только один – выходить на улицы».


популярное за неделю

Мнение

Гласники
Гласники Андрей Санников
Зачем вы это делаете?
Зачем вы это делаете? Андрей Войнич
Белорусы – гении солидарности
Белорусы – гении солидарности Ирина Халип
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь
Через неделю от этого Флешмоба вся Беларусь будет шуметь Алексей Носов