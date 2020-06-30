Видеофакт: Сотрудников милиции каждый день вовлекают во Флешмоб солидарности

Видеофакт: Сотрудников милиции каждый день вовлекают во Флешмоб солидарности2
- 30.06.2020, 8:55
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Главное - правильно выбрать позицию.
Вчера в Беларуси прошел седьмой день Флешмоба солидарности. Белорусы из разных городах открывали окна квартир, выходили на балконы, аплодировали, стучали в кастрюли, включали музыку.
Белорусы записали несколько очень громких видео с Флешмоба солидарности. Автор первого живет прямо напротив опорного пункта милиции и троллит сотрудников ежедневно.
Белорусские блогеры и активисты предложили проводить Флешмоб солидарности. Цель акции — поддержать медиков, которые борются за наши жизни и героев, которые сейчас находятся за решеткой.
Каждый день в 19:00 в знак солидарности открываем окна квартир, выходим на балконы, аплодируем, стучим в кастрюли или включаем музыку. Всего 2 минуты - но каждый день и до победы!
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