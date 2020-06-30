Лия Ахеджакова: Я на митингах видела таких потрясающих людей, потрясающую молодежь! 30.06.2020, 9:07

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ЛИЯ АХЕДЖАКОВА

Их очень много - и в Беларуси, и в России.

Народная артистка России Лия Ахеджакова поделилась своими впечатлениями о состоянии обществ на постсоветском пространстве.

– Я не понимаю, столько прекрасных людей! Ну, слушайте, столько… столько людей, которым это не все равно, – рассуждает Лия Ахеджакова на «Эхе Москвы». – Им не до лампочки. Люди, у которых болит сердце. Я на митингах видела таких потрясающих людей, потрясающую молодежь!

Я иногда… Вот включаешь блогеров, какие образованные, интересные! Какие потрясающие интервью! Я обожаю у Дудя смотреть, как он разговаривает с людьми. И каких людей он мне показывает!

Вот эти ребята, которые в Силиконовой долине, которые сбежали из Беларуси, Украины, из России и там стали учеными, стали программистами, заработали денег, свободные люди, причем страшно талантливые люди. И их очень…

Их много! Я не знаю, откуда берется этот электорат пропаганды. Я не понимаю!