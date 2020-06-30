Врач-психиатр о «Саше 3%»: На такой стадии лечение бессмысленно, пациенту остались считанные месяцы 30.06.2020, 9:35

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Специалист проанализировал паническое состояние диктатора.

Врач-психиатр из Минска прокомментировал телеграм-каналу "Баста!" попытки Саши 3% "зарубить" подписи, собранные независимыми кандидатами.

"Если у кого и были сомнения в трех сашиных процентах, его панике и окончательно поехавшей крыше, то к вечеру вчерашнего дня, они уж точно улетучились, - пишет он. - 26 лет он пытался для Запада хоть какую-то иллюзию соблюдения закона к выборам создавать. Макей бедный, ездил, умолял, уговаривал, Кремлем злобным грозил, мол, мы – последний рубеж обороны Европы от орд с Востока.

Все – коту под хвост за месяц.

Элементарная логика? Попытка просчитать партию на два хода вперед? Использование опыта коллег-автократов, которые сумели как-то провести "выборы", которые хоть чем-то похожи на выборы?

К чертям все это!

Запускаем слонов в посудную лавку! Удивим соперников, рассчитывавших на шахматную партию хотя бы в стиле Остапа Бендера! Начнем истерично орать и молотить кулаченками по доске на этапе расстановки фигур.

Такое поведение хорошо знакомо студентам, которые не готовы к экзаменам. Мандраж называется. Когда знаешь, что все, хана, мозг отключаетс, отказывается вообще использовать логику. Хочется просто убежать и спрятаться в какой-нибудь уютной норке. Знаю не по наслышке, после сессии многие обращаются за помощью к психологам. Но у студентов это на пару часов, а у деда, похоже, уже клиника.

Думаю, ни Бабарико, ни Тихановской, ни Цепкало в бюллетнях мы не увидим. Как будут развиваться события дальше – не знаю. Может, наконец, лопнет "терпелка", и вывалим на улицы досрочно, не будем ждать 9 августа. Может, кто-то из окружения наденет на пациента смирительную рубашку и отберет спички. Может, в Москве, наконец, поймут, что самый простой способ завоевать безграничную любовь и благодарность белорусов – избавить их от поехавшего таракана.

Знаю одно – на такой стадии болезни лечение бессмысленно, пациенту остались считанные месяцы".

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