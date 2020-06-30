Один шанс на двоих 7 Сергей Алексашенко, nv.ua

30.06.2020, 9:46

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Иллюстрация: liga.net

Как Саакашвили может помочь Зеленскому.

Приглашение Владимиром Зеленским в свою команду Михаила Саакашвили и назначение его главой Исполнительного комитета реформ породило в сознании многих надежду на то, что телега украинских реформ, наконец, сможет начать свое целенаправленное движение вперед. Опытный политик, стоявший во главе страны, которая сталкивалась с очень похожими проблемами, сумевший собрать команду, которая разработала и реализовала многие реформы, ставшие образцом трансформации для стран Восточной Европы и постсоветского пространства — лучшего союзника и партнера для действующего президента Украины трудно найти.

Опыт Саакашвили тем более ценен, что у него было достаточно времени для того, чтобы спокойно взвесить свои успехи и неудачи. Критически осмыслить то, что было сделано правильно или неправильно в Грузии. И на этой основе предложить Зеленскому тот набор и последовательность шагов, которые помогли бы последнему реализовать свои мечты об успешном преобразовании Украины в современное успешное государство. Такая поддержка критически важна для президента, которому явно не хватает внятно сформулированной стратегии, переводящей мечты в цели, и без наличия которой невозможно ставить перед правительством, парламентом, обществом тактические задачи.

30 июня состоится первое заседание Нацсовета реформ, где Михаил Саакашвили представит свои предложения. Пока нам мало что о них известно — вся информация сводится к записи в Фейсбуке.

Не знаю, как отнесся к этой повестке дня президент Зеленский, но меня она, мягко говоря, не вдохновила. Нет, все поставленные вопросы важны, необходимость решения накопившихся проблем всем понятна, но … На мой взгляд, эти вопросы носят второстепенный характер — это, примерно, как начинать ремонт разбитого автомобиля с выбора цвета кузова и наилучших зеркал заднего вида, — и явно не соответствуют потенциалу Саакашвили.

Всем, кто хоть немного пытается понять проблемы украинской экономики и государства, хорошо понятно, что ключевая проблема, без решения которой телега реформ никуда не поедет, это модернизация судебной системы, установление верховенства права, равенство всех перед законом, появление честного и справедливого суда.

С одной стороны, без решения этой задачи не будет работать даже самый прекрасный таможенный кодекс, точно так же, как сегодня не работает прекрасно задуманный комплекс антикоррупционных структур; будет тормозиться самая амбициозная программа приватизации, точно так же, как сегодня тормозятся попытки привлечь к ответственности тех, кто растащил активы десятков украинских банков.

С другой стороны, если эта задача будет решена, то инвесторы смогут оспаривать в судах неправомерные отказы или задержки в принятии решений государственными структурами, а обновленный суд сможет пресекать любые попытки украинских силовиков кошмарить бизнес, сможет останавливать рейдерские захваты собственности и хищение бюджетных средств.

Одним словом, реформа судебной системы — это точка опоры для украинских реформ, и, мне казалось, что для Михаила Саакашвили было бы логично в первую очередь взяться именно за нее. Тем более, у него за плечами есть опыт трансформации судебной системы в Грузии со всеми плюсами и минусами; тем более, украинские власти уже не в первый раз «делают подход к этому снаряду, и есть все основания считать, что и он окажется неудачным.

Да, конечно, налог на выведенный капитал (НВК) — тема безумно популярная среди украинских бизнесменов, которые почему-то уверены, что им будет проще договариваться с налоговой службой о том, как классифицировать те или иные платежи в пользу третьих лиц в рамках нового налога, нежели чем это происходит сегодня в рамках налога на прибыль. Но, простите, это далеко не самая животрепещущая тема в украинской налоговой системе! Сторонники НВК говорят об успешном примере Эстонии, которая еще в 2000-м ввела этот налог, но сравнительная статистика с соседними балтийскими странами не подтверждает утверждений о том, что НВК стимулирует инвестиции и ускоряет экономическое развитие, зато она наглядно подтверждает, что потери бюджетных доходов неизбежны.

Украинской налоговой системе нужны срочные и серьезные изменения, которые включают резкое снижение налогообложения труда, закрытие налоговых лазеек, переход к реальному налогообложению недвижимости, предоставление прав и ответственности за администрирование местных налогов городам и громадам. И уж если говорить о налогах на Нацсовете реформ, то начинать нужно с главного, а не второстепенного.

Приход Саакашвили в команду президента Зеленского это шанс для обоих из них. Шанс для Владимира Зеленского внести осмысленность в свою политику и добровольно отказаться от всей полноты властных полномочий, которые свалились к нему на стол; шанс для Михаила Саакашвили доказать, что он реально понимает проблемы, стоящие перед Украиной, и не боится браться за решение самых важных из них.

Смогут ли они воспользоваться этим шансом? Одним для двоих?

Сергей Алексашенко, nv.ua