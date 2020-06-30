«Выпускай!»: потрясающее видео солидарности с Беларусью из Лос-Анджелеса 30.06.2020, 9:56

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Фото: tut.by

Акции в этом городе будут проходить до победы над диктатурой в нашей стране.

Тысячи белорусов по всему миру выходят в поддержку перемен в нашей стране. Такой волны солидарности еще никогда не было.

Солидарные со свободной Беларусью жители Лос-Анжелеса (Калифорния, США) во второй раз вышли на акцию солидарности со сторонниками перемен в нашей стране, сообщает телеграм-канал «Баста!».

Участники акции заявили, что будут выходить до полнлй победы над диктатурой в Беларуси.

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