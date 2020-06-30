Китай принял скандальный закон о «нацбезопасности» Гонконга 4 30.06.2020, 9:58

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Фото: AP

Обсуждение документа вызвало массовые протесты.

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, высший законодательный орган Китая. - Ред.) принял закон о национальной безопасности Гонконга - специального административного района (САР) КНР. Об этом во вторник, 30 июня, сообщила служба общественного вещания Гонконга RTHK со ссылкой на источник, передает dw.com.

По его данным, законопроект единогласно одобрили все 162 члена ПК ВСНП. Правовой акт должен вступить силу 1 июля - в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет. Он закрепляет самые серьезные перемены для Гонконга за этот более чем 20-летний период. Таким образом, постановление заработает до выборов в Законодательный совет Гонконга, намеченных на 6 сентября. Полностью текст документа пока не обнародован.

Против "раскола страны"

Как ранее передавало информагентство "Синьхуа", принятие нового закона имело следующие цели: "Эффективно предотвращать, прекращать и наказывать действия, угрожающие национальной безопасности". В их числе - "раскол страны, подрыв государственной власти, планирование и совершение террористических актов, а также другие действия, которые представляют серьезную угрозу национальной безопасности". Кроме того, отмечается, что Китай "решительно выступает против любого вмешательства иностранных и внешних сил в дела САР Гонконг и примет соответствующие контрмеры".

Согласно решению ВСНП, "компетентные органы безопасности" материковой части Китая - "в случае необходимости" - должны иметь возможность создавать представительства в Гонконге, чтобы "в соответствии с законом выполнять свои обязательства по защите национальной безопасности".

Протесты и опасения правозащитников

Источники RTHK сообщили, что максимальное наказание, предусмотренное законопроектом, например за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком существенно более, чем десять лет.

Официальное название документа - "Закон о создании правовой системы и правоприменительных механизмов в специальном административном районе (САР) Гонконг для защиты национальной безопасности".

Парламент Гонконга был обязан, согласно его конституции, самостоятельно принять закон о безопасности САР. Однако этого не произошло. В 2003 году соответствующая инициатива властей вывела на улицы полмиллиона гонконгцев, которые выступили против ослабления автономного статуса.

В 2019-2020 годах Гонконг захлестнула новая волна массовых протестов против усиления влияния Пекина в автономном округе и принятия решений, ограничивающих гражданские свободны его жителей. Эти выступления нередко выливались в уличные беспорядки и сопровождались столкновениями с полицией. Теперь иностранные наблюдатели и правозащитники опасаются, что новый закон будет использоваться властями КНР для подавления демократического движения в Гонконге.

Евросоюз и США выступали против принятия подобного закона. В частности, в Вашингтон считает, что планы Пекина идут в разрез с хорошо налаженной правовой системой Гонконга. В свою очередь ЕС предлагал провести консультации по спорной статье конституции Гонконга о необходимости принять закон о безoпасности.