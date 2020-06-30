Блогера Игоря Лосика признали политзаключенным 30.06.2020, 10:11

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Игорь Лосик

Правозащитники требуют его немедленного освобождения.

В связи с задержанием блогера и администратора Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика по ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей, представители правозащитного сообщества Беларуси, еще раз подтверждая свою позицию, изложенную в ранее принятых заявлениях от первого, девятого и одиннадцатого июня 2020 года, признали Игоря Лосика политическим заключенным, пишет ПЦ «Весна».

Правозащитники требуют его немедленного освобождения и прекращения начавшегося в отношении него уголовного преследования.

На сегодняшний день правозащитники признали политзаключенными 20 человек. 17 из них были признаны политическими заключенными во время избирательной президентской кампании. 29 мая международная правозащитная организация Amnesty International признала узниками совести Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, их соратников и блогеров, всего — 17 человек.