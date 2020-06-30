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«Беги, воспользуйся моментом. И забери свои коньки»

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  • 30.06.2020, 10:31
  • 3,471
«Беги, воспользуйся моментом. И забери свои коньки»

Еще один белорус дал хороший совет «Саше 3%».

Читатель телеграм-канала «Баста!» обратился к «Саше 3%» в стихотворной форме:

Ну что, товарищ из-под Шклова,
Поклонник Гитлера идей,
Ты накопил на дом в Ростове?
Вали отсюда поскорей!

Ты к сорока ввалился в кресло,
Пора в другое место сесть.
Ответь за майбахи и теслы,
Уйди до цифры 66!

Я двадцать лет плачу налоги,
Ты их проел и прогулял.
Закройся где-нибудь в берлоге,
Чтоб я тебя не вспоминал.

Тебя мы быстро позабудем,
Художник, что испортил дождь.
Тебе давно не верят люди,
И за собой не позовешь.

Беги, воспользуйся моментом!
И забери свои коньки!
Чтоб посчитать твои проценты,
Нам хватит сломанной руки.

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