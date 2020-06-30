«Беги, воспользуйся моментом. И забери свои коньки» 5 30.06.2020, 10:31

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Еще один белорус дал хороший совет «Саше 3%».

Читатель телеграм-канала «Баста!» обратился к «Саше 3%» в стихотворной форме:

Ну что, товарищ из-под Шклова,

Поклонник Гитлера идей,

Ты накопил на дом в Ростове?

Вали отсюда поскорей!

Ты к сорока ввалился в кресло,

Пора в другое место сесть.

Ответь за майбахи и теслы,

Уйди до цифры 66!

Я двадцать лет плачу налоги,

Ты их проел и прогулял.

Закройся где-нибудь в берлоге,

Чтоб я тебя не вспоминал.

Тебя мы быстро позабудем,

Художник, что испортил дождь.

Тебе давно не верят люди,

И за собой не позовешь.

Беги, воспользуйся моментом!

И забери свои коньки!

Чтоб посчитать твои проценты,

Нам хватит сломанной руки.

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