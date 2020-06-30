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Свободную Беларусь поддержали в Сиэтле

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  • 30.06.2020, 10:58
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Свободную Беларусь поддержали в Сиэтле

Волна белорусской солидарности катится по миру.

Тысячи белорусов по всему миру выходят в поддержку перемен в нашей стране. Такой волны солидарности еще никогда не было. Одни из самых массовых акций прошли в Тель-Авиве, Лондоне, Варшаве, Вильнюсе, Берлине.

Сторонников перемен в Беларуси поддержали в Сиэтле (Вашингтон, США), сообщает телеграм-канал «Баста!».

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